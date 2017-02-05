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Karlıova'da 3 metrelik kar koridoru

05 Şubat 2017 13:15

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'ne köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdüren ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'ne köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdüren ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgelerde koridor açarak ilerlemeye devam ediyor. Gece-gündüz çift vardiya çalışan ekipler, henüz yolu açılamayan 16 köye ulaşmaya çalışıyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımı kesilen Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı 47 köy yolunun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Karlıova Kaymakamlığı'na bağlı ekiplerin aralıksız 2 vardiya halinde yaptığı çalışmalarda; şu ana kadar 31 köye ulaşım sağlanırken, 16 köy yolunun açılması için kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede iş makinaları ve kar temizleme çalışmaları ve yüksek araçlar kar duvarlarının arasından geçerek ulaşımı sağlamaya başladı. Pazartesi günü okulların açılması nedeniyle çalışmaları hızlandırdıklarını belirten ekipler, öğretmenlerin görevli oldukları köylere gidebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi.
Kar temizleme çalışmalarını yöneten Karlıova Özel İdare Müdürü Bayram Sümbül, bazı köy yollarında çığ düşme tehlikesine karşı yavaş ilerlediklerini belirterek, "Ekiplerimiz büyük bir özveri ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarımız çift vardiya olarak, gece ve gündüz çalışıyorlar. Yarına kadar kapalı köy yolu kalmamasını planlıyoruz. Bazı köylerimizde çığ tehlikesi vardır. Bu yüzden ekiplerimiz dikkatli ve yavaş ilerliyor" dedi.
Bölgedeki ekiplerin son olarak Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıkta bulunan 110 nüfuslu Harmantepe Köyü'ne ulaşmak için çalışmaları sürdürdüğü ifade edildi. Harmantepe Köyü'nde bulunan hastaların ilçe merkezine getirilmesi için 3 metrelik kar kalınlığının bulunduğu bölgede çalışan ekipler, gece yarısına kadar köy merkezine ulaşacaklarını söyledi.

FOTOĞRAF

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