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DHA YURT - DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON (3)

05 Şubat 2017 13:24

ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU: 150 GÖZALTI (2) (YENİDEN)

ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU: 150 GÖZALTI (2) (YENİDEN)

ŞANLIURFA'da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyeli'lerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi polisleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında bir süredir izlemeye alınan Suriyeli'lerin yakalanması için bu sabah harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı baskın düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı baskınlarda 150 Suriyeli gözaltına alındı. Halen devam eden operasyonda Suriyeli şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulanacağı bildirildi.

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 47 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde savcılık kararıyla 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital materyallere de el konuldu. Terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 47 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmalarına başlandı.

ADANA'DA 25 DEAŞ'LI YAKALANDI

ADANA'da, DEAŞ terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda 25 kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah erken merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Yeşilbağlar ile Kiremithane Mahallesi'ndeki 53 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösterdiği ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü. Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÇORUM'DA DEAŞ OPERASYONU: 19 GÖZALTI

ÇORUM'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. İl merkezi ve bazı ilçeleri de kapsayan operasyonda belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(ŞANLIURFA)

- Özel Harekat polislerinin otele operasyon düzenlemesi

- Polis çevrede önlem alması

- Gözaltına alınanların otobüse bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-GAZİANTEP - ADANA - ÇORUM DHA)

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