Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde savcılık kararıyla 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital materyallere de el konuldu.
Terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 47 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmalarına başlandı.