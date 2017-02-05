Sabah çıktığı evine dönmeyen kadın için kayıp ihbarı yapıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de sabah evinden ayrılan 21 yaşındaki Tuğçe Uysal'dan bir daha haber alınamazken, yakınları yaşamından endişe ediyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de sabah evinden ayrılan 21 yaşındaki Tuğçe Uysal'dan bir daha haber alınamazken, yakınları yaşamından endişe ediyor.

Evli ve 1 çocuk annesi Tuğçe Uysal, geçen dün saat 06.00 sıralarında Pamukkale'nin Kervansaray Mahallesi'nde evlerinden çıktı ve bir daha dönmedi. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisinden haber alamayan yakınları, polise kayıp, başvurusunda bulundu.

Son olarak Pamukkale'de yanında 3 kişiyle birlikte görüldüğü iddia edilen Uysal'ın bulunması için polis çalışma başlattı.

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