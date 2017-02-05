(Görüntülü Haber) Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı. Bu kişilerin aracında ve evlerinde yapılan aramada 220 gram metamfetamin ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, çevre illerden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirerek sokak satıcılarına dağıttıkları belirlenen Ş.Y. ile N.Y. yakalandı. Gözaltına alınan bu kişilerin İstanbul plakalı araçlarında ve evlerinde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş toplam 220 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürdürülüyor.