Cezaevi firarisi 2 tabancayla yakalandı

Mustafa KILIÇLI / PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu Açık Cezaevi'nden fırar eden hırsızlık suçundan hükümlü Ali Ozkırdır, Pazarcık İlçesi'nde ruhsatsız 2

Mustafa KILIÇLI / PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu Açık Cezaevi'nden fırar eden hırsızlık suçundan hükümlü Ali Ozkırdır, Pazarcık İlçesi'nde ruhsatsız 2 tabancayla yakalandı.

Türkoğlu Açık Cezaevi'nden 5 ay önce firar eden Ali Ozkırdır'ın, Pazarcık'ta olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, firarinin kırsaldaki Tilkiler Mahallesi'nde olduğunu öğrendi. Yapılan çalışma sonunda saklandığı ev saptanan Ozkırdır, yapılan operasyon sonucu yakalandı. Üzerinde ruhsatsız 2 tabanca çıkan Ali Ozkırdır, cezaevine konuldu.

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