Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilk 11'leri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilk 11'leri açıklandı.
Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
İki takımın da ilk 11'i şöyle;
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Sow, Van Persie
İSTANBUL / DHA