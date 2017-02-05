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Ölen gencin yanında uyuşturucu aparatları bulundu

05 Şubat 2017 19:36

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, kurumuş dere yatağında ölü bulunan 30 yaşındaki Fatih Kaplan'ın cesedinin yanında ‘kova’

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, kurumuş dere yatağında ölü bulunan 30 yaşındaki Fatih Kaplan'ın cesedinin yanında ‘kova’ olarak adlandırılan uyuşturucu kullanımındaki aparatlar bulundu.
Yıldırım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki boş arazideki kurumuş dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü saptanan kişinin Fatih Kaplan olduğu belirlendi. Cesedin yanında 'kova' olarak adlandırılan uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar bulundu. İlk tesbitlere uyuşturucu madde kullandığı için yaşamını yitirdiği sanılan Fatih Kaplan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

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