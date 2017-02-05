Beşiktaş bayan futbolcularının maçından sonra olay çıktı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde oynanan Ereğli Belediyespor-Beşiktaş Kadınlar 1'inci Ligi karşılaşmasından sonra çıkan

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde oynanan Ereğli Belediyespor-Beşiktaş Kadınlar 1'inci Ligi karşılaşmasından sonra çıkan kavgada 2 takımın taraftarları, söktükleri koltukları birbirlerinin üzerine attılar.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Beşiktaş, ikinci yarıya etkili başladı, Ada Jacquette (2), İrem Eren, Ayşe Şevval Ay ve Başak Gündoğdu’nun golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı. Müsabakanın bitiminde 2 takım taraftarları arasında başlayan sataşma, bir süre sonra büyüdü. Bu arada taraftarlar, söktükleri koltuklarla pet şişeleri, birbirlerine atmaya başladılar.

Polisle birlikte tribünlerin önüne gelen ev sahibi takımın kadın futbolcuları, kavganıhn önlenmesi için çaba harcadı. Olayın yatıştırılmasından sonra Beşiktaşlı bayan futbolcular, polis eşliğinde Ereğli'den ayrıldılar.

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