(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da roman çalıştayı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Roman Dernekleri Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, kentte yaşayan romanların sorunları konuşuldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Roman Dernekleri Birliği tarafından 'Dünden Bugüne Tekirdağ'daki Roman Toplumu Sorunları ve Çözümleri' konulu toplantı düzenlendi. Süleymanpaşa İlçesi'nde bir düğün salonundaki roman buluşmasına CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra kentte yaşayan yaklaşık 2 bin roman vatandaşı katıldı.CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, amaçların olumsuz etki yapan bütün sıkıntıları incelemek olduğunu ifade ederek, 'Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemiz, ilgili birimler ve ilgili dernekler böyle bir çalışma yaptı. Bugün buradaki maksadımız roman derneklerin Büyükşehir belediyemizle birlikte ortaya çıkardıkları sorunları gün yüzüne çıkarmak basınla paylaşmak. Burada bu sorunları paylaşarak, hangi çözüm yolları bulunabilir bu sorunlara, roman vatandaşlarımızın sorunları nasıl çözülebilir. Dolayısıyla mesele açık ve net şudur ki, bizim sorunlarımızın herkesin bilmesini sağlamak. Buradaki gayretimiz, maksadımız budur' dedi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yaklaşık 3 ay önce Tekirdağ'daki roman dernekleriyle bir araya gelmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi:'Gelin bir çalıştay yapalım ve bu çalıştay içerisinde de konuları masaya yatıralım dedik. Kendileri bir aydır ilçe ilçe dolaşarak, 5 kişilik bir heyet oluşturdular. Bugün gelmiş olduğumuz şu organizasyon sağlanmış oldu. Bugünkü katılım beni gerçekten çok mutlu etti. Bu demek oluyor ki roman vatandaşlar artık kendi sorunlarına sahip çıkıyorlar'Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ise romanların en önemli sorunlarından birinin sağlıktan faydalanma ve istihdam sorunu olduğunu ifade ederek, 'Tekirdağ'da yaşayan Roman kardeşlerimizin birçok sorunu ile Ak Parti olarak birebir zaten ilgileniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Roman kardeşlerimizin yaşadıkları yerler ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Kardeşlerimizin yaşadıkları yerlerin daha güzel yaşanılabilir yerler olması ve çevre düzenlemesi ve çevre temizliği ile alakalı belediyemizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz üzere bölgemizde iş olanakları kısıtlı bu nedenle roman kardeşlerimizi istihdam edebilmenin yollarını arıyoruz. Onları üretimin içerisine dahil edebileceğimiz projeler geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda Ak Parti olarak yerel yönetimlerimizle ortak hareket etmeye hazırız' şeklinde konuştu.Roman vatandaşların sorunlarının konuşulduğu program öncesi, roman havaları çalınırken, yine Romanlardan oluşan mehteran takımının gösterisi ilgiyle izlendi.