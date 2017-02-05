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Ak Partili Yüksel: 'Evet' diyen de, 'hayır' diyen de bizim insanımız

05 Şubat 2017 21:29

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, (DHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Anayasa referandumuyla ilgili görüş açıklayanlar arasındaki tartışmalara ilişkin, "Unutmayalım

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, (DHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Anayasa referandumuyla ilgili görüş açıklayanlar arasındaki tartışmalara ilişkin, "Unutmayalım ki 'evet' diyen insan da, 'hayır' diyen insan da bizim insanımız. Bunun üzerinden birbirimizi hainlik gibi vasıflarla nitelendirmek çok yanlış" dedi.
Abdulkadir Yüksel, memleketi Gaziantep'te bir otelde düzenlenen toplantıda işadamlarıyla bir araya geldi. anayasa değişikliği ve referandumla ilgili değerlendirme yapan Yüksel, parlamenter sistem artık Türkiye'yi taşımadığını ve tek başlılığın mutlak suretle gerekli olduğunu savundu. Yüksel, şunları söyledi:
"Biz parti olarak getirdiğimiz yeni sistemde, Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığını tek elde topluyoruz. Yönetimde, yürütmeyi parlamentodan alıyoruz ve yürütme organını Cumhurbaşkanı ile beraber seçiyoruz. 2019 yılında sandık geldiğinde programıyla yapacakları ile adaylar belirlenecek. En çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Parlamento ayrıca seçilecek. parlamento yasama ve denetlemesini yapacak. Cumhurbaşkanımız da, bakanları ile beraber yürütme görevini yerine getirecek. Bu sistem bize koalisyon dönemlerinin bitmesini sağlayacak. Bu sistem değişikliğini olaylara daha hızlı müdahale etme, bir takım olayların önüne geçme olarak bakacağız. Unutmayalım ki 'evet' diyen insan da, 'hayır' diyen insan da bizim insanımız. Bunun üzerinden birbirimizi hainlik gibi vasıflarla nitelendirmek çok yanlış. Biz sadece parlamenter sistemin işleyemez olduğunu söylüyoruz."

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