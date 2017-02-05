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Eşini av tüfeği ile öldürdü, intihara kalkıştı

05 Şubat 2017 21:26

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesine bağlı Yazılıtaş Köyü’nde,  64 yaşındaki Ömer Ö., av tüfeği ile eşi 62 yaşındaki Raziye Ö.'yü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesine bağlı Yazılıtaş Köyü’nde,  64 yaşındaki Ömer Ö., av tüfeği ile eşi 62 yaşındaki Raziye Ö.'yü öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.
Sorgun ilçesine bağlı Yazılıtaş Köyü’nde Ömer Ö., tartıştığı eşi Raziye Ö.'ye av tüfeği ile ateş açtı. Raziye Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ömer Ö. aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan ve eve komşularının olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Köye gelen sağlık ekibi Raziye Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Ömer Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ömer Ö. yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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