Gergin geçen derbide ilk yarı gol yok

Beşiktaş 10 kişi kaldı

Beşiktaş 10 kişi kaldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı golsüz tamamlandı.

Gergin geçen mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçeli Van Persie ile Beşiktaşlı Tosic söz dalaşına girdi. Tosic'in hareketi sonrasında Van Persie yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık kırmızı kartını çıkardı.

Kırmızı kartın ardından bazı taraftarlar sahaya girmek istedi ancak güvenlik güçleri engel oldu.

Bu arada ilk yarıyı bitiren düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında tünel girişinde gerginlik yaşandı.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)