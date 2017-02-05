Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    10°
    05 Şubat 2017 21:42
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi

05 Şubat 2017 21:33

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKANLIK Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Programında bulunan bazı şirketlere ait

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKANLIK Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Açıklama şöyle:
"Bakanlar Kurulu Kararıyla Hazinenin uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla Özelleştirme Programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir.
Söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecektir. Uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliği sürdürülecektir.
Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
VARLIK FONUNA AKTARILAN ŞİRKETLER
Resmi Gazete'de yer alan Varlık Fonu'na aktarılan Şirketlerin işimleri şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin yüzde 6,68 oranındaki hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü."

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da roman çalıştayı
Ak Partili Yüksel: 'Evet' diyen de, 'hayır' diyen de bizim insanımız
(Görüntülü Haber) Takla atarak duvara çarpan otomobilde can pazarı: 4 yaralı
Eşini av tüfeği ile öldürdü, intihara kalkıştı
Gergin geçen derbide ilk yarı gol yok
(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında (2)
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi fotoğraflar (EK)
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi fotoğraflar
Kadın doktor kazada yaralandı
DHA YURT BÜLTENİ - 10
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Nürnberg Oyuncak Fuarı 1 Şubat’ta kapılarını açıyor
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3608:0413:2516:0618:3419:55
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=