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(Görüntülü Haber) Ataş: İşini yapmayan embesillerden bu ülkenin kurtulması gerekiyor

05 Şubat 2017 23:11

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, halk oylaması sonucunda vesayet odaklarının biteceğini belirterek, "İşini yapan hiç kimseyle bizim işimiz yok. İşini yapmayan embesillerden bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Onun için hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkeyi yeniden kalkındıracağız, geliştireceğiz” dedi.Yalova Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye’de bir yönetim sistemi değişikliği yapılmakta olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile Türkiye'nin bundan sonraki yolculuğuna daha hızlı, daha kararlı bir şekilde yürüyeceğini belirten Ataş, "Biz bugüne kadar gelişme ve kalkınma noktasında, gelişmiş ülkeler düzeyinde ‘Türkiye’yi nasıl kalkındırırız’ bunun gayreti içerisinde olduk" dedi. AK Parti’nin yaptığı icraatları hazmedemeyenlerin olduğunu söyleyen Ataş, “AK Parti iktidarları döneminde insanların birbirlerini Alevisi, Sunnisi, Kürdü, Türkü, başörtülüsü, başörtüsüzü hiç kimsenin birbirini hor görmediği, dışlanmadığı bir Türkiye meydana getirmeye gayret ettik. Kardeşliğimizi hazmedemiyorlar. Barış içerisinde insanlarımızı hazmedemediği için ayak oyunlarıyla, film, fırıldak çevirmek suretiyle bu ülkeyi huzursuz bir ortama taşıma gayretindeler. Bağımsız yargı. Kendileri istikametinde verilmeyen hiçbir yargı bağımsız yargı değildir. Değerli kardeşlerim, bakın vesayet odakları diyoruz. Bugünkü referanduma ne ihtiyaç vardı diye soranlara şunu söyleyeceksiniz: Biraz önce Bilecik’ten geldik buraya. Bilecik’te arkadaşlarımız dedi ki; 2007 yılında Bilecik, Yenişehir, Bursa arasında bir yol ihalesi alındı. 10 yılda ilk defa yeni inşata başlayabilmişler. Neden biliyor musunuz? İhaleye giriyorlar. Bir firma ihaleyi alıyor, başka bir firma gidiyor şikayet ediyor Kamu İhale Kurumu’na. İhale iptal ediliyor başka bir firmaya veriyor. Başka firmaya verilince diğer firma da gidiyor Danıştay’a dava açıyor. Danıştay tekrar durduruyor. 10 yıl inşaatına başlanamayan bir yol ihalesi. İşte onlar da vesayet odakları” dedi. İşini doğru yapmayan bürokratların işine son verileceğini söyleyen Ataş, şöyle devam etti: “Başka bir örnek vereyim. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü. 7 sefer AK Parti hükümetleri döneminde görevinden alındı, 8 sefer geri geldi. Yalova’da okul müdürünü görevden alma şansınız yok. Niye? Çünkü mahkemeye gider yine karşınıza oturur. İşte halk oylaması sonucunda bu vesayet odakları bitecek ve tüm bu kararlar yerle bir olacak. En basit tanımıyla söylüyorum. İşini doğru yapmayan ne kadar bürokrat varsa hepsinin işine son verilecek. İşini adam gibi yapacak ya da defolup gidecek. Görevini, işini adam gibi yapmayanlar bu ülkede kalkıp da bu milletin ensesinde boza pişiremeyecek. Onun için karşı çıkıyorlar. Bir hastane yöneticisini görevden alamıyorsunuz, bir milli eğitim müdürünü alamıyorsunuz, bir ilin bürokratını görevinden alamıyorsunuz. Niye, mahkeme gidiyor 2 ay içerisinde yine karşınızda oturuyor. İşini yapan hiç kimseyle bizim işimiz yok. ‘Bizim adamımız’ meselesi nedir biliyor musunuz. Bizim adamımız işini doğru yapan, siyasi görüşü ne olursa olsun işini doğru yapsın. İşini doğru yapmayan adam siyasi olarak benim görüşümden de olursa o benim adamım olamaz. Benim adamım olması için işini adam gibi yapması lazım. Zihniyeti ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. İşini düzgün, doğru yapsın. İşini yapmayan embesillerden bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Onun için hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkeyi yeniden kalkındıracağız, geliştireceğiz."

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