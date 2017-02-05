Beşiktaş, yenilgi sonrası tekrar sahaya döndü

Quaresma, üzerindeki Beşiktaş formasını Fenerbahçe tribünlerine gösterdi
Quaresma, üzerindeki Beşiktaş formasını Fenerbahçe tribünlerine gösterdi
Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 yenilerek kupaya veda eden Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmanın bitiminin ardından soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı futbolcular kısa bir süre sonra tekrar sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Beşiktaşlı taraftarların yoğun tezahüratı ile karşıladığı siyah beyazlı takımda Portekizli yıldız Quaresma, üzerindeki Beşiktaş formasını Fenerbahçe tribünlerine gösterdi.
Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA