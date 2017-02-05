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Beşiktaş Başkanı Orman: "Tosic'in yaptığı doğru bir hareket değildi"

05 Şubat 2017 23:22

 "Çok da önemli bir şey değil. Süt kupası bu netice itibariyle. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz"

 "Çok da önemli bir şey değil. Süt kupası bu netice itibariyle. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok da önemli bir şey değil. Süt kupası bu netice itibariyle. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz" dedi.

Fikret Orman şu ifadeleri kullandı;

"Geçenlerde de söyledim, bizim için önemli bir maç değil ama Fenerbahçe ile oynadığımız için önemli oldu. Her zaman söylüyorum, futbol sahada oynanan bir oyun. Bunu yöneticililerin germesi çok doğru bir şey değil. Oyuncular da gerildi, gereksiz bir gerginlik oldu. Bu da tabi bize riayet etti. Çok da önemli bir şey değil. Süt kupası bu netice itibariyle. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız, kimsenin şüphesi olmasın.

İlk defa da Fenerbahçe ile Beşiktaş maç yapmıyor. İlk defa da kazanıp kaybettiğimiz bir maç değil. İnsanlar tabii ki üzülüyorlar ama Fenerbahçe ile oynadığımız için üzülüyorlar. Şu maçı başkasıyla oynadığımız zaman o kadar önemli bir maç değildi. Çok da bizim için önemli değil, biz önümüze bakıyoruz. Biz lideriz ve Allah'ın da izniyle üçüncü yıldızı takacağız.

"Hakemin performansını nasıl buldunuz?" şeklindeki soru üzerine ise Orman, "Hakeme bakmayacağız. Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bırakmaktı. Doğru bir hareket değildi. Biz kendimize bakacağız. Hakemin performansı da düşüktü ama çok gergin bir maçtı" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Orman'ın açıklamaları

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA

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