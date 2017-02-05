Bakan Müezzinoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi (2)

BAKAN MUEZZİNOĞLU: ERDOĞAN'IN MAKAM DERDİ YOK

BAKAN MUEZZİNOĞLU: ERDOĞAN'IN MAKAM DERDİ YOK

AK Parti'nin Yıldırım İlçe Millet Mahallesi Danışma Toplantısı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezinoğlu, cumhurdan korkanların Recep Tayyip Erdoğan'dan da korktuğunu söyledi. Bakan Müezzinoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan, cumhurdan başka birine minnet etti mi? Hayır etmedi. Recep Tayyip Erdoğan, milletin gözünün içine baktı. Milletin vicdanına seslendi" dedi.

"ONUN GÖLGESİNE YAN GELİP DE YATARAK ATATÜRKÇÜLÜK OLMAZ"

CHP'yi eleştiren Bakan Müezzinoğlu, "Ey CHP'liler, siz Atatürkçülük yaparken, onun gölgesine yan gelip de yatarak Atatürkçülük olmaz. Atatürk'ten geçinerek Atatürkçülük olmaz. 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir yer yakışır bu büyük millete' derken, bu alın teri dökmeden, bu akıl teri dökmeden, bu gönül sızısı çekmeden olmaz. Şayet Atatürkçülük yapacaksanız, cumhuriyete sahip çıkacaksınız, cumhura sahip çıkacaksınız. Cumhurun hayallerine ve hedeflerine sahip çıkacaksınız. Cumhurdan korkmayacaksınız" diye konuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam derdi olmadığını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Bazen diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor', bazen diyorlar ki 'diktatörlük istiyor.' Yahu Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok, hizmet derdi var. Tuzaklarla, hain eylemlerle, darbe girişimleriyle bu milletin önünü daha fazla kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz " dedi.