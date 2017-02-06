Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Gol atmayı beklerken, tuzağa düşerek 10 kişi kaldık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Gol atmayı beklerken, tuzağa düşerek 10 kişi kaldık"

"Atılması gereken başka oyuncu olması gerekirken, bizden bir isim gitti"

"Soyunma odasında Kjaer ile bir sıkıntım olmadı. Ama onun benimle bir derdi var galiba"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "İyi iş başardık"

"(Tosic hakkında) Akıllıca bir hareket değildi. Hakemin verdiği kırmızı kart kararı doğruydu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ilk olarak şunları söyledi;

"İyi futbol oynayarak maçı kazanmak istiyorduk. Maçtan önce de, şu anda da oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbol oynamaya çalıştık. İlk bölümlerde rakibin sert oyununa cevap veremedik. Gol atmayı beklerken, tuzağa düşerek 10 kişi kaldık. 10 kişi kalınca Fenerbahçe daha üstün oynadı ve maçı kazandı. Hızlı bir atakla golü yedik. Fenerbahçe bunu yapmak istiyordu, ancak 10 kişiyle gol aradığımız dönemde yakalandık buna. Futbolun bu olmaması gerekiyor. Sadece futbol oynamayı düşünen bir takım olarak, provokasyona karşı tuzağa düşmeden oynamak gerekiyordu. Atılması gereken başka oyuncu olması gerekirken, bizden bir isim gitti. Maç bittiğinde bütün oyuncularımla gurur duyduğumu tekrar söylüyorum. İleriye dönük baskılara karşı gelmek gerekiyor. Bugün bize baskı yapan bir polis vardı. Ben Trabzonspor'un başında, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığım maçta, polisle soyunma odasına girmiştim. Burada da aynısı oldu. Ben ne yaptım ki sen bana soyunma odasında baskı yapıyorsun. Kaç puan önde olursak olalım, kaç puan geride kalırsak kalalım, aynı şeyleri söylerdim. Konu yine hakeme gelecek ama ben sadece şunu söyleyeceğim, bir pozisyonda topa vurdular ancak oyunu durdurup golü iptal etti. Ya golü ver, ya da sarı kartı ver."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın çok beyefendi bir adam olduğunu söyleyen Güneş, "Advocaat ile bir sorunumuz yok. Çok başarılı bir adam. Soyunma odasında Kjaer ile bir sıkıntım olmadı. Ama onun benimle bir derdi var galiba. Bugün bana biraz çalışılmış. Bundan sonra antrenmanlarda bunu da çalışacağız. Oyun içinde de Van Persie birden üzerime geldi. Dille mi anlaştık, ruhla mı anlaştık. 4. hakemin gidip onu uyarması gerekiyor. Van Persie çok profesyonel şekilde hareket etti, oyuncularım bu tuzağa düştü. Hatta ilk yarı bitince elini uzattı, ben de elimi çektim ne olur ne olmaz diye. Beni oyundan attırır diye düşündüm. Öğrenmenin yaşı yok, benim de bunları öğrenmem gerekiyor" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, rakibin kart görmesi gereken pozisyonda Tosic'in kart gördüğünü vurgulayarak, "Gidip kafasını rakibe uzatıp tuzağa düşüyor. İlk bölümde yaşadığımız sinirlenme, bizim hatamız. Rakibin sert ve agresif oyununa da ilk bölümde esir olduk. Hareketli oynayınca etkili de olduk. Oyunumuzu geliştireceğiz. Rakipler nasıl oynarsa oynasın, sakin kalacağız. Rakip oyuncularla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim, çünkü yanlış anlaşılır. Ben tekrar başa dönmek istiyorum. Lehimize verilen bir ofsayt var ve bundan rahatsız oldum. Ama bunları konuşmaktan kaçıyorum. Hakemdi, rakipti, ortalık toz duman. Zaten 10 kişi kalmışsın, kazanmak zorundasın. Hakemi konuşmayı doğru bulmuyorum. Haksızlık bize de, rakibe de oluyorsa, bunu medya tartışıyor" dedi.

Karşılaşma sırasında Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'nun, sosyal medyada Şenol Güneş'in Kjaer ile yaşadığı problemi paylaşıp, 'hesap soracağız' açıklaması yapmasının hatırlatılması üzerine konuşan Güneş, "O şahısla (İlhan Ekşioğlu) ilgili olarak, onun tapelerde neleri var onları konuşmak lazım. Hesap vermeyenler, hesap soramazlar" ifadesini kullandı.

Güneş maçla ilgili olarak şöyle devam etti:

"Hücumda etkili hamle yapacak oyuncumuz yoktu. Farklı değişiklikler yapabilirdik. Mitrovic iyiydi. Çok iyi bir oyuncu ancak takıma adaptasyon süreci var. Bugünkü maç ölçü değil. Ben bugün bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bizi saha dışına çekmesinler. Bunu düşünerek Karabük maçına hazırlanacağız. Fenerbahçe ile oynanan lig maçında biz kontrollü oynadık, bu maçta da Fenerbahçe kontrollü oynadı. 11'e 10 iken Fenerbahçe daha üstündü. Biz yine oynamaya çalıştık. Fenerbahçe'nin genel oyun anlayışı savunma üzerineydi. Gol pozisyonunda, Cenk ve Oğuzhan'a yapılan bir hareket vardı, buna da bakmak gerekir. 10 kişi kalmamıza rağmen oyunda kontrollü oynadık."

Maç sonrasında oyuncuların tekrar sahaya çıkıp tribünleri selamlamasının, futbolcuların kendi reaksiyonu olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Maçtan sonra soyunma odasına giderken polisler bizi engellediler. Tribünler de futbolcuları çağırmıştı, oyuncular kendi istekleriyle sahaya geri döndüler. Biz saha içerisinde kalacağız ve futbol dışı sertlik istemiyoruz. Fenerbahçe ile lig maçımız da var. Bizim kimseyle hesabımız yok, onlar Türkiye'nin önemli bir camiası. Futbol hayatı devam ediyor. Geriye bakarak yaşanmıyor. Başkanın aleyhine konuşmayın. Sahaya çıkan her takım futbol oynamaya çalışmalı, siz de bunu yazmaya çalışmalısınız. Şeytanlık yapmayalım. Yönetime de, sokaktaki insana da açık konuşuyorum. Türk futbolunun gelişmesi için uğraşıyoruz. Ben antrenman maçında da futbol oynatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ise, Kayserispor'a 4-1 yenildikleri maçtan sonra derbiye hemen hazırlanmaya başladıklarını ifade ederek, "Oyuncularıma Kayserispor maçından sonra konuştum. Beşiktaş çok iyi bir takım. İlk yarıda rakip biraz daha fazla topa sahip oldu. Pozisyon üretme anlamında çok da başarılı değildiler. İlk yarıda iki takım da fazla pozisyon üretemedi. Kırmızı karttan sonra ikinci yarı oyun değişti. İlk yarı Beşiktaş'ın lehine bir tablo vardı ama ikinci yarı tersine çevirdik. Çok iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Hollandalı çalıştırıcı, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in Robin van Persie'ye yaptığı hareketle kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemin doğru karar verdiğini söyledi.

Hakem kararlarının futbolun bir parçası olduğunu aktaran Advocaat, "Türkiye'de harika tarihi olan iki büyük takımın maçını izledik. Futbolda

olabilecek şeyler yaşandı. Hakemin verdiği kırmızı kart kararı doğruydu" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Milli Takımı'nda kısa bir süre çalıştığını ve burada Tosic'in öğrencisi olduğunu hatırlatan Advocaat, "Tosic bu hareketi oyuncumuza yaptı ve hakem yarım metre arkasındaydı. Hakem ne yapabilir ki? Tosic, Sırbistan Milli Takımı'nda öğrencimdi. Harika bir çocuk. O olay yaşandığı an da 'umarım ceza almaz' diye düşündüm. Akıllıca bir hareket değildi. Van Persie orada hiçbir şey yapmadı. Ondan önceki pozisyonda Van Persie'nin rakibe doğru bir koşusu var, o da olabilecek bir şey. Tosic için üzüldüm" diye konuştu.

Maçta yaşanan gerginliklerle ilgili konuşmak istemeyen Advocaat, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncularıyla yaşadığı diyalogla ilgili gelen bir soru üzerine, "Yorum yapması gereken kişi ben değil, Şenol hoca. Şenol hocaya çok saygı duyuyorum. Bilinen tanınan bir hoca. O da duyguları yaşıyor. Benim için de aynı şeyler geçerli" yanıtını verdi.

Advocaat, takıma galibiyeti getiren futbolcusu Van Persie'nin kalitesini sahaya yansıttığını dile getirdi.

İlk yarıda gördüğü sarı kart nedeniyle ikinci devrede Van Persie'nin oyunda kalmasının riskli olduğunu bildiğini anlatan Advocaat, "Devre arası onu değiştirmek gibi bir düşüncem olmadı. Çıkarmayı istemedim. Aslında sarı kartı olduğu için oyunda kalması tehlikeliydi. Gerekli uyarıları yaptık, kendisi de akıllı bir oyuncu. Robin'le ilgili mesele, fiziksel sorun. Bu hafta fizik durumu iyiydi ve ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gördük" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, 1.5 ay sonra affettiği futbolcuları Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike'nin ikinci bir şansı hak ettikleri için kadroya dahil edildiklerini söyledi.

Bu iki futbolcunun kadroya katılmalarının kendilerine sadece artı kazandıracağını anlatan Hollandalı teknik adam, "Herkes bence ikinci bir şansı hak eder. Bu, onlar için de niye geçerli olmasın. Herhangi bir kavgam olmadı onlarla, sadece istediklerimi yapmadılar. Geri dönmek çok istiyorlardı. Bu iki oyuncu bize sadece artı katar" şeklinde konuştu.

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HABER - KAMERA: SERCAN SAPANATAN - İSTANBUL / DHA

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206001

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206002

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206003