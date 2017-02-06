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Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik, Türkiye Şampiyonu oldu

06 Şubat 2017 00:40

 Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: ''Badmintonu 7'den 70'e tüm halkımıza tavsiye ediyorum''

 Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: ''Badmintonu 7'den 70'e tüm halkımıza tavsiye ediyorum''

ERCAN ATA-ANKARA /DHA(fotoğraflı)

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 45+ yaş Tek Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyon oldu.



Türkiye Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan, Prof. Dr. Faik İmamoğlu anısına gerçekleşen olan 'Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası' sona erdi. Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası 1-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonunda yapıldı.



Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'na yaklaşık 25 il'den 148 sporcu katıldı. Sporcular 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ ve 60+yaş olmak üzere toplam 6 yaş grubunda yarıştılar.



Federasyon Başkanı Murat Özmekik, 45+yaş Tek Erkekler kategorisinde Şampiyon oldu.



Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, önümüzdeki aylarda yapılacak Balkan Badminton Şampiyonasında mücadele edecek ve Milli Takım kadrosunu oluşturacaklar.



45+yaş Tek Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, ''Badmintonu 7'den 70'e tüm halkımıza tavsiye ediyorum. Dede ile torunun, babayla oğlunun, anne ile kızının bir arada oynayabildiği bir spor dalı, bu anlamda zevkli ve eğlenceli dakikalar geçiriyorlar'' dedi.

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