Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    10°
    06 Şubat 2017 02:51
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Markette silahlı soygun

06 Şubat 2017 01:12

Cem ULUCAN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde O.A. ve M.A. adlı iki kardeş, silah zoruyla girdikleri markette bulunan kasadan 600 TL'yi alarak kaçtı. O.A. ve M.A. polis

Cem ULUCAN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde O.A. ve M.A. adlı iki kardeş, silah zoruyla girdikleri markette bulunan kasadan 600 TL'yi alarak kaçtı. O.A. ve M.A. polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 61 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Palayla ve tabancayla markete giren 16 yaşındaki O.A. ve ağabeyi 18 yaşındaki M.A., iki kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Kasadaki 600 lirayı alan iki kardeş kaçtı. Market çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, iki kardeşin trenle Denizli'ye gittiğini belirledi. Buharkent İlçesi'nde durdurulan trende yakalanan O.A. ve M.A. kardeşlerin yapılan üst aramasında çaldıkları para ile pala ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

İSTANBUL POLİSİNDEN TERÖR OPERASYONU...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
DHA DIŞ HABER - Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
İki çocuğunu boğarak öldüren anne tutuklandı
İKİ ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜREN ANNE TUTUKLANDI
DHA YURT BÜLTENİ - 13
Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama
Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik, Türkiye Şampiyonu oldu
İlhan Ekşioğlu'ndan Şenol Güneş'e "tape" yanıtı
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3608:0413:2516:0618:3419:55
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=