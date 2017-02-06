Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,(DHA) - ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki federal temyiz mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump'ın vize seyahat yasağının sürmesi

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,(DHA) - ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki federal temyiz mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump'ın vize seyahat yasağının sürmesi istemini geri çevirdi.

Cumartesi günü Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson'un, vize ve seyahat yasağına karşı, 'ABD Başkanı da içinde olmak üzere hiç kimse hukuktan üstün değildir' diyerek açtığı davaya bakan Federal Yargıç James Robart, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirilen ancak uygulamada yasal vizesi olanları ve yeşil kart sahiplerini de etkileyen kararı, ABD genelinde olmak üzere askıya aldığını açıkladı. Bunun ardından Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı kararnamenin yürürlükte kalması için temyiz mahkemesine başvurdu. Ancak Trump yönetimi, Temyiz Mahkemesi'nden de istediği sonucu alamadı, mahkeme yasağın yeniden uygulanması Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu reddetti. Mahkeme, hem vize ve seyahat yasağına karşı çıkan tarafın hem de Adalet Bakanlığı'nın Pazartesi öğlene kadar dosyalarını sunmasını istedi.

TRUMP'A DESTEK GÖSTERİSİ

ABD'de Başkan Donald Trump'ı protesto gösterileri dalga dalga yayılırken, New York'ta küçük bir grup Trump'a destek gösterisi düzenledi. Ellerinde, Donald Trump'ı öven mesajların bulunduğu dövizler taşıyan ve 'Başkan Trump'ı seviyoruz' sloganları atan grup, Trump'ın konut ve ofis olarak kullandığı Trump Tower yakınında toplandı. Güvenlik önlemleri gerekçesiyle Trump Tower önünde toplanmalarına izin verilmeyen grup daha sonra olaysız dağıldı. Polis Trump Tower önünde güvenlik önlemleri alırken, daha önce Trump Tower'ı çevreleyen kum yüklü çöp kamyonlarının da kaldırılmış olduğu görüldü.