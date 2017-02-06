Sandıklı’da kaza: 1 ölü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde TIR’la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü 62 yaşındaki Celal Çiğdem öldü.
Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde TIR’la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü 62 yaşındaki Celal Çiğdem öldü.
Kaza, bugün saat 02.00’de Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 49’uncu kilometresi Başağaç Köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Afyonkarahisar yönüne giden 28 yaşındaki Hüseyin Dölek yönetimindeki odun yüklü 50 EA 339 plakalı TIR’la karşı yönden gelen Celal Çiğdem idaresindeki 03 NB 794 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta Celal Çiğdem sıkıştı. Araçtan kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Celal Çiğdem, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çiğdem yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Hüseyin Dölek, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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