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321 DEAŞ hedefi vuruldu, 21 terörist etkisiz hale getirildi

06 Şubat 2017 08:18

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 321 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınırken, 13'ü ölü, 8'i yaralı toplam 21

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 321 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınırken, 13'ü ölü, 8'i yaralı toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 167 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedef karadan, 65 hedef ise havadan bombalandı. Harekat kapsamında 13'ü ölü, 8'i yaralı olmak üzere toplam 21 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 256 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktası imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 8 DEAŞ mensubu yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 704 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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