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(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da tropikal bahçede 'çikolata meyvesi'

06 Şubat 2017 10:24

Yücel BULUT / GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde emekli İzzet ve Nalan Akyol çiftinin deneme amaçlı ektiği ve 'çikolata meyvesi' olarak da bilinen 'kara sapot' bu

Yücel BULUT / GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde emekli İzzet ve Nalan Akyol çiftinin deneme amaçlı ektiği ve 'çikolata meyvesi' olarak da bilinen 'kara sapot' bu yıl ilk kez meyve verdi.Gazipaşa'ya bağlı Koru Mahallesi'nde oturan ikisi de memur emeklisi 58 yaşındaki İzzet ve eşi 47 yaşındaki Nalan Akyol, kendilerine ait 1.5 dekar alanda tropikal bahçe kurdu. 5 yıl önce kurdukları bahçede birçok tropikal meyve ekimi yapan çiftin deneme amacıyla diktiği 'çikolata mevyesi' olarak bilinen 'kara sapot' ağacı bu yıl meyve verdi. Domates boyutunda, sarı yeşil renkte ve içi olgunlaştığında çikolata rengi ve tadına benzeyen kara sapottan 250'den fazla ürün alındı. Anavatanı Doğu Meksika ve Orta Amerika ile Kolombiya olan kara sapotun Türkiye'de üretimi yaygın olmadığı için henüz piyasa değeri bilinmiyor. A ve C vitamini yönünden zengin meyve tropikal iklimde yetişirken, ağacın boyu 25 metreye kadar uzuyor.BİRÇOK TROPİKAL ÜRÜN VARİzzet Akyol, Gazipaşa ikliminde her çeşit ağacın rahatlıkla yetiştiğini, bu nedenle 12 ay boyunca içinde meyveleri olan bir bahçe kurmak istediklerini söyledi. Kurdukları bahçede mango, pepino, pejoya, çerimoya, liçi, altın çilek, şadok, kamkat, layn limonu, guavaya, hurma ve kara sapot ağaçları bulunduğunu kaydeden Akyol, yıl boyunca yeşil kalan kara sapot ağacının Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde rahatlıkla yetişebildiğini aktardı. Tüm üreticilere bu ağacı tavsiye eden Akyol şunları anlattı:"1.5 dekar alanda eşimle birlikte tropikal ağaçlardan oluşan bahçe yapmayı düşündük ve kurduk. 12 değişik türde meyve ağacı ektiğimiz bahçemizde ise en ilginç ağaç çikilota meyvesi dediğimiz 'sapot' ağacıdır. 4 yaşında meyve verdi. Sapot meyvesi tadına bakanlar tarafından beğenildi. Bu ağacımız Alanya, Gazipaşa ve Anamur'un kıyı şeridinde bahçe olarak yapılabilir. İlaçlama ihtiyacı olmayan ağacımız 25 metreye kadar boy atan tropikal bir meyve ağacı." 'İKLİME UYUM SAĞLAYARAK MEYVELERİNİ VERDİ'Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de kara sapot ağacı meyvelerinin tadına bakma şansı bulduğunu ve çok beğendiğini aktardı. Çelik, "Her türlü meyvenin yetişebileceği Gazipaşa'da sapot ağacı iklime gayet uyum sağlayarak meyve verdi. Gazipaşa'da değişik tropikal türler çiftçilerimiz tarafından yetiştirilmeli" diye konuştu.

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