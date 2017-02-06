(Görüntülü Haber) Narkotim ekiplerinden okul önlerinde uyuşturucu denetimi

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürülüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürülüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili sona erdi, des zili bugün çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürülüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, Çocuk Büro Şube Müdürlüğü ve motorize ekiplerle birlikte okul önlerinde uyuşturucu satışını engellemeye yönelik harekete geçti. Üsküdar Lisesi'ne gelen ekipler, okul önünde ve okullara yakın parklarda denetim yaptı.Narkotik timleri okul önlerinde bulunan kişilerin üzerlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Polisler şüpheli gördükleri araçları da durdurup didik aradı. Daha önce belirlenen okullardaki uygulama okul çıkış saatine kadar devam edecek.