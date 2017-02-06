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Avustralya’da 1.4 ton kokain ele geçirildi

06 Şubat 2017 10:21

Ersin Arslan / Stockholm, 6 Şubat ( DHA) – Avustralya Federal Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu partisi ele geçirildi.

Ersin Arslan / Stockholm, 6 Şubat ( DHA) – Avustralya Federal Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu partisi ele geçirildi.



Avustralya güney sahillerinde karadan 370 kilometre açıkta bir teknede ele geçirilen 1.4 ton ağırlığındaki kokainin Avustralya’da toplam piyasa değerinin 312 milyon Avustralya doları (240.000 Amerikan doları) olduğu belirtildi.



The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada Yeni Zelanda, Fiji ve Fransız Polinezyası polisi ile işbirliği içinde 2 yıldır sürdürülen bir takip sonucu ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olarak toplam altı kişinin tutuklandığı açıklandı.



Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan de ele geçen uyuşturucu ile ilgili yaptığı açıklamada Amerika’da 26 bin dolar olan bir kilogram kokainin Avustralya’da sokak değerinin 240 bin dolar olduğuna dikkat çekerek ‘Bunun neden dünyanın dört bir yanındaki organize suç şebekeleri için bal küpü etkisi yaptığını anlayabilirsiniz’’ diye konuştu.

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