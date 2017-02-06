Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    10°
    06 Şubat 2017 10:41
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

MB: Enflasyon liradaki değer kaybının etkisiyle yükseldi

06 Şubat 2017 10:28

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Merkez Bankası, Ocak ayında beklentileri aşarak yüzde 9.22'ye çıkan yıllık enflasyonu, gıda fiyatlarındaki artış ve liradaki değer kayıplarının

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Merkez Bankası, Ocak ayında beklentileri aşarak yüzde 9.22'ye çıkan yıllık enflasyonu, gıda fiyatlarındaki artış ve liradaki değer kayıplarının yükselttiğini açıkladı.
Merkez Bankası'nın Ocak ayına ilişkin "fiyat gelişmeleri" raporunda, "Ocak ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde ifade edildiği üzere, gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükseldi. Enerji grubu yıllık enflasyonundaki artış döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak sürdü. Bu dönemde, talep koşulları kısmen sınırlayıcı olmakla birlikte Türk lirasındaki belirgin değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi" denildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Cuma günü açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları yüzde 1.7 - 1.8 dolayındaki beklentiye karşın yüzde 2.46 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 9.22'ye çıktı.
Merkez Bankası raporunda, mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, "çekirdek enflasyon göstergelerindeki bozulmanın sürdüğü" belirtildi ve "Bu gelişmede, Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak temel mal grubu ana eğiliminde gözlenen yükselişin yanı sıra, hizmet grubu ana eğiliminde gözlenen yukarı yönlü hareket de etkili olmuştur" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Bu dönemde;
- yıllık enflasyon ulaştırma grubunda yükseldi, diğer hizmetler grubunda ise bir miktar düşüş kaydetti.
- Kira, lokanta otel ve haberleşme gruplarında ise yıllık enflasyon nispeten yatay seyretti.
- Bir önceki aya kıyasla, ulaştırma grubunda şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığı ve taksi ücretlerine bağlı olarak belirgin bir fiyat artışı gözlendi.
- Lokanta otel grubunda fiyatlar gerek konaklama gerekse yemek hizmetlerinde yükselirken kira artışları hızlandı.
- Başta sağlık hizmetleri olmak üzere diğer hizmetler grubunda da yüksek oranlı fiyat artışları gözlendi.
- Temel mal grubu yıllık enflasyonu Ocak ayında 0.41 puan artarak yüzde 7.18'e çıktı.
- Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı grubunda azalırken dayanıklı mallarda yatay
seyretti, diğer temel mallarda ise arttı.
- Giyim ve ayakkabı grubunda toplam talepteki yavaşlamanın etkileri hissedildi ve yıllık enflasyondaki yavaşlama eğilimi devam etti.
- Türk lirasında gözlenen değer kaybına bağlı olarak dayanıklı mal alt kalemlerinde
yüksek fiyat artışları gözlenmiş ve bu grupta fiyatlar yüzde 1.93 yükseldi.
- Diğer temel mallarda da fiyatlar bir önceki aya göre belirgin bir oranda arttı.
- Ocak ayı, talep koşullarının kısmen sınırlayıcı etkisine rağmen Türk lirasındaki değer kayıplarının temel mal fiyatları üzerindeki etkisinin oldukça belirgin olduğu bir dönem oldu."
 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Suriyeli mühendis incir ihracatçısı oldu, 45 kişiye iş verdi
(Görüntülü Haber) Suriye’den kaçtı Aydın’da iki damadıyla incir ihracatına başladı
Dükkanda kapalı kalan köpekler kurtarıldı
(Görüntülü Haber) Eksi 15 derecede nikah kıydılar
Biyonik kulak bozuldu, Rojbin 2 yıl duyamayacak
Ek fotoğraflar // Tatil bitti, trafik yoğunluğu arttı
Eksi 15 derecede kar üzerinde nikah kıydılar
(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da tropikal bahçede 'çikolata meyvesi'
(Görüntülü Haber) Narkotim ekiplerinden okul önlerinde uyuşturucu denetimi
Avustralya’da 1.4 ton kokain ele geçirildi
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3508:0313:2516:0718:3519:56
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=