Eksi 15 derecede kar üzerinde nikah kıydılar

KARS, (DHA)- TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden biri olan Kars'ta, Yasemin Bendeş (23) ile Sinan Anlı'nın (27) nikah törenleri sıfırın altında 15 derece soğukta kar

KARS, (DHA)- TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden biri olan Kars'ta, Yasemin Bendeş (23) ile Sinan Anlı'nın (27) nikah törenleri sıfırın altında 15 derece soğukta kar üzerinde yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Sinan Anlı ile Nurullah ve Gönül Bendeş'in kızı Yasemin Bendeş için nikah masası, Gönül ve Tevfik Anlı'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Er Tarık Akar Sokakta 108 numaralı evin bahçesinde karlar üzerinde kuruldu. Erzincan Üniversitesi Tarih Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Yasemin Bendeş ile resmi elbiseli olarak törene katılan Jandarma Uzman Çavuş Sinan Anlı, eksi 15 derecede nikah memuru Ramazan Cengiz'e 'evet' dedi. Vedat Kılıç ve Serhat Yeniyer'in tanıklık ettiği nikah törenini izleyenler, alkışlarla çifti kutladılar.

Tebrikleri kabul eden gelin Yasemin Bendeş Anlı, "Farklı bir nikah oldu. Memleketimiz Kars'ın tanıtımına katkıda bulunmak istedik. Bir ilk olsun, 'farkındalık yapalım' dedik. Nihak heyecanı sırasında soğuğu bile hissetmiyorsunuz. Darısı gençlerin başına" diye konuşurken damat Sinan Anlı şunları söyledi:

"Sevgimizin gücü ile bu soğuk havanın, bu karın, fırtınanın sevgimizin sıcaklığıyla örtülmesini istedik. Sevgimizin gücü, karı kışı eritip, yeni bir hayata adım atmamızda güneş ışığımız olsun inşallah. Aile büyüklerimizin de izni ile güzel bir nikahımız oldu. Rabbim mutluluğunuzun daim eylesin inşallah. İnsan sevdiğini alınca her şeye değiyor. Yani şu anda soğuk işlemiyor."

Damadın babası Tevfik Anlı da, "Eski hesaba göre zemheri gününde iki yavrumuzun nikah törenini gerçekleştirdik. Bu soğukta, bu ayazda, bu karın içinde nikah töreni yaptığımız için çok mutluyuz. Allah bütün gençlere nasip etsin. Örf, adetimize göre bahçemizde, karın içinde nikah kıyıldı. Allah diğer bütün gençlerimize de nasip etsin" dedi.

Öte yandan nikah töreninin ardından gelin Yasemin Bendeş Anlı, bekar arkadaşları için yine kar üstünde arkasını dönerek çiçek attı. Genç kızlar çiçek demetini almak için birbiriyle yarıştı. Nikah töreni, pastanın kesilmesi ve konuklara ikramı ile son buldu.



FOTOĞRAFLI

