(Görüntülü Haber) Uluslararası dans yarışmasında Türk çift birinci oldu

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Dans Sporları Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen uluslararası dans yarışmasında Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko çifti 1'inci oldu.

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Dans Sporları Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen uluslararası dans yarışmasında Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko çifti 1'inci oldu. Casa De La Dansa/Dans Evi'nce Adana Büyükşehir ve Seyhan belediyelerinin de desteği ile Adana'da düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ve 11 farklı ülkeden 157 dansçı katılarak farklı kategorilerde 2 gün boyunca devam eden yarışmalarda yarıştı. 10 kategoride 30 madalya dağıtıldı. Yetişkin Latin Şampiyonası'nda Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko çifti 1'inciliği kazanarak ilk gün Türkiye şampiyonu olduktan sonra. ikinci gündeki yarışmada Türkiye'yi temsil etti.'OPEN'DA TÜRK ÇİFT BİRİNCİİkinci günde 2017 Open yarışmasında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Danimarka, Gürcistan, Almanya, İtalya, Kırgızistan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan ve Slovenya'dan çiftler yarışmaya katıldı. Türk ve yabancı çiftler Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble ve Jive dans kategorilerinde hünerlerini sergiledi. İzleyiciler dansçıların figürleriyle keyifli anlar yaşarken Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko bu yarışmada da birincilik kupasını kaldırdı. Çift, aldığı bu ödül ve puanlar ile dünya sıralamasında üst sıralara yükselip diğer etaplar için avantaj sağladı.TURİZMCİLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZFederasyon Başkanı Tolga Han Çinkitaş, uluslararası yarışmanın ilkini kendi memleketi olan Adana'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yıllar önce minikler kategorilerinde eğitim alan dansçıları bugün karşımızda görmek bize mutluluk yaşatıyor. Federasyon olarak çok güzel bir ekibimizle çalışma yürütüyoruz. Dans sporlarının kurumsallaşarak Türkiye'de gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu spora gönül verenler tüm dünyada gezdikleri için yapılan uluslar arası yarışmalara katılıyorlar. Türkiye'de 4 uluslararası yarışma gerçekleştirdik. Daha fazla da gerçekleştirebiliriz. Yeter ki turizmci arkadaşlar bize yardımcı olsun. Daha fazla katkı için daha fazla desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.Şampiyonaya ev sahipliği yapan Casa De Lanza Kurucusu Burcu Doruk, şampiyonayı 2'nci kez Adana'da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, dereceye giren dansçıların dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi. Ayrıca organizasyona destek sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür plaketleri verildi.