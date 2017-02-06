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(Arşiv Görüntü) Rockçı imamın tayinine yürütmeyi durdurma

06 Şubat 2017 12:39

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), (DHA) - YAPTIĞI rock müzik ve verdiği konserler nedeniyle adı 'Rockçı İmam'a çıkan Ahmet Muhsin Tüzer, Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki bir camide imam olarak görev yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Balıkesir'e memur olarak atandı. Tüzer hukuksuz olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, mahkeme işlemin yürütmesini durdurdu. Balıkesir'de görevini sürdüren Tüzer, "Kararın uygulanmasını bekliyorum" dedi.Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile 'Firock' adlı grup kurarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de 'Rockçı imam', yurt dışında ise 'Rock N İmam' adıyla tanınmaya başlayan Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye'nin yanı sıra 2014 yılında ABD'de konser verdi. Tüzer, son olarak geçen yıl nisan ayında Portekiz'in Porto kentinde 3 gün arka arkaya sahneye çıktı.KARARA İTİRAZ ETTİPortekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'basına açıklama yaptığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı. Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlık görevinden alınarak, Balıkesir'in Karesi İlçesi Müftülüğü'ne memur olarak atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 8 Eylül 2016 tarihli personel hareketleri yazısıyla memurluk görevine getirilen Tüzer, yeni görevine başladı. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİArdından izne ayrılan Tüzer, atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ahmet Muhsin Tüzer atamayla ilgili mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde; Kuran ve diğer musiki konularında eğitim aldığını, Kuran okuma yarışmalarında Türkiye çapında dereceler elde ettiğini, rock ve tasavvuf müziğini birlikte icra eden bir müzik grubu kurduğunu, yaptığı sportif ve müzik çalışmaları ile gençleri ve gayrimüslimleri İslam'a yaklaştırmaya çalıştığını ve imamlık görevinden alınarak düz memur olarak atanmasının kendisini derinden yaraladığını belirterek, yürütmenin durdurulmasını istedi.DİYANET DAVANIN REDDİNİ İSTEDİDiyanet İşleri Başkanlığı ise yapılan atamanın 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 9 ve 15'inci maddelerine uygun olduğunu belirtirken, Ahmet Muhsin Tüzer'in Portekiz'de vereceği konser öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek vermek için izin istediği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olumsuz görüşünü sosyal medyadan eleştirdiği ve halk arasında 'Rockçı imam' olarak anılmasının ulvi bir meslek olan imamlığı zedelediği gerekçesiyle davanın reddini talep etti.MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDUAntalya 3'üncü İdare Mahkemesi konuya ilişkin 6 Ocak'ta verdiği kararda yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:"Adı geçen kişi kadrosuna uygun bir göreve atanmamıştır. Genel yaşantısı, dini bilgi ve becerisi, çalışmalarının yetersiz ve uygunsuz olduğu ortaya konulmayan davacı hakkında hukuka aykırılık görülmüştür. Davacının atandığı yerin önceki görev yerine uzaklığı, işlemle sınıf değişikliği yapıldığı, oturduğu lojmanı boşaltmak zorunda kalacağı, işlemin uygulanmasının telafisi güç zararlara yol açacağı açıktır. 2577 sayılı yasanın 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olmasına oybirliğiyle karar verildi." Balıkesir'de görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, "Mahkeme kararını aldım. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Kararın uygulanmasını bekliyorum" dedi.

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