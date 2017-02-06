Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    10°
    06 Şubat 2017 12:43
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Çin'deki yangında 18 kişi hayatını kaybetti

06 Şubat 2017 12:39

Said Kaymaz / Pekin, 6 Şubat (DHA) - Çin'de dün bir masaj salonunda çıkan yangın 18 kişinin ölümüne yol açtı, çok sayıda kişi alevlerin aniden sardığı binadan atlayarak canını

Said Kaymaz / Pekin, 6 Şubat (DHA) - Çin'de dün bir masaj salonunda çıkan yangın 18 kişinin ölümüne yol açtı, çok sayıda kişi alevlerin aniden sardığı binadan atlayarak canını kurtardı.

Çin'in güneyindeki Zhejiang eyaletinde yer alan Tiantai ilçesindeki bir masaj salonunda dün akşam saatlerinde çıkan yangında 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Devlet televizyonu CCTV, altı katlı bir binanın ilk iki katında faaliyet gösteren masaj salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının hızla büyüdüğünü kaydetti. Televizyon, yangının itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte tamamen söndürüldüğünü belirtti.

Sosyal medyada yer alan videolarda, alevlerin sardığı binadan can havliyle atlayanların olduğu görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TV KAYDI 

Yangın anları

Binadan atlayanlar

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Araban'da devrilip yanan otomobilde 3 kişi öldü (2)
Ayvacık açıklarında 5.5'lik deprem; 4 kişi yaralandı, evler hasar gördü -yeniden
(Arşiv Görüntü) Rockçı imamın tayinine yürütmeyi durdurma
(Görüntülü Haber) Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 51'e yükseldi
(Arşiv Görüntü) Aladağ yurt yangınında tahliye edilen dernek yöneticileri tekrar tutuklandı
(Görüntülü Haber) Denizli'de Bylock'tan gözaltına alınan 19 kişi adliyede
(Görüntülü Haber) Sahildeki barakaya taşınıp kanseri yendi
(Görüntülü Haber) Uluslararası dans yarışmasında Türk çift birinci oldu
(Görüntülü Haber) Ailesini tanıyamadı
(Görüntülü Haber) Simit ayranla üç çocuk okutuyorlar
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3508:0313:2516:0718:3519:56
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=