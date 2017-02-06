(Görüntülü Haber)3 Bant Bilardo Dünya Kupası Bursa’da başladı

Cemal EKENTOK-Faruk KAHRAMAN / BURSA, (DHA)- 3 BANT Dünya Bilardo Şampiyonası’nın Bursa etabı, bugün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan müsabakalarla başladı.Uluslararası Bilardo Birliği'nin (UMB) 7 etap olarak düzenlediği şampiyonanın Bursa etabına 25 ülkeden 149 sporcu katıldı. İlk 4 gün eleme turları yapılacak olan şampiyonanın Bursa ayağı, 12 Şubat Pazar günü yapılacak yarı final, final ve ödül töreniyle sona erecek. Tekerlekli sandalyeli bilardocu Murat Gerçek, ilk gün eleme turunda Norveçli Jensen ile karşılaşırken büyük ilgi gördü.Turnuvanın açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "UMB, geçtiğimiz yıl yapılan organizasyondan sonra Bursa’da sürekli yapılmasını kararlaştırdı. Dünyanın ünlü bilardocuları burada olacak ve bilardo severlere gösteri yaparken, Bursa yine dünyanın gündeminde olacak" dedi. Bursa Milletvekili Efkan Ala ise, "Dünyanın önemli bilardocular yarışıyor. Bursa’nın ve Türkiye’nin tanıtımı için önemli bir organizasyon" diye konuştu.