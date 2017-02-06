DHA YURT BÜLTENİ-7

Deprem felaketi sonrası Ayvacık'ta seferberlik (2)

Deprem felaketi sonrası Ayvacık'ta seferberlik (2)

BİR BÜYÜK DEPREM DAHA OLDU

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi bu sabah 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bir deprem daha meydana geldi. Bugün sat 13.58'de meydana gelen depremin merkez üssü Ayvacık açıkları olurken, 5 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre derinliğindeki sarsıntı İzmir'de olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasının görülmesine devam edildi

Duruşmada Ege Ordusu Harekat Başkanı Albay Oksal Çelik, savunmasını yaptı

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, devam edildi. Duruşmada Ege Ordusu Harekat Başkanı Albay Oksal Çelik, savunmasını yaptı. Darbeci ve FETÖ üyesi olduğu iddialarını reddeden Oksal Çelik, aynı karargahta görev yapan bazı albayların kişisel husumetlerinden dolayı Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in yanıltıldığını ve bu nedenle de tutuklandığını ileri sürdü.

FETÖ/PDY'nin İzmir'deki darbe teşebbüsünden sonda bin 300 sayfalık iddianamenin İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada, Ege Ordusu Harekat Başkanı Albay Oksal Çelik, savunmasını yaptı. Savunmasına mesleki hayatını ve çalışmalarını anlatıp başlayan Oksal Çelik, geçen Ağustos ayındaki YAŞ karalarında başka göreve atanmayı beklediğini söyledi. Darbe teşebbüsünden bir gün sonra 16 Temmuz tarihinde 20 günlük izne çıkacağını, bunun içinde Bozcaada'da bir otelde yer ayırttığı bilgilerini veren Oksal Çelik, 15 Temmuz günü de oğlunun Maltepe Askeri Lisesi'ndeki mezuniyet törenine katıldığını ifade etti. Törende Kara Kuvvetleri Komutanıyla sohbet ettiklerini, oğlunu ve kendisini tebrik ettiğini anlatan Oksal Çelik, “15 Temmuz günü gün boyu süren faaliyetlerden sonra akşam 20.30 gibi evrakları imzalamak içini karargaha mesai saati dışında olduğum için sivil olarak gittim. Odadaki çalışmalarımdan sonra kalemlerimi unuttuğum için otoparktaki aracıma gittim. Döndüğüm sırada harekat merkezi nöbetçisi Yarbay, bana bir mesaj geldiğini söyledi. Onunu birlikte içeriye girdim. Mesajı okuduğum sırada televizyonda da, boğaz köprüsündeki hareketliliğin görüntüleri vardı. Hemen Tuğgeneral Hakan Eser'i aradım. Yolda olduğunu söyledi. Bunun üzerine de onu bina dışında bekledim. Ardından odasına geçtik. Karargah nöbetçisi bu sırada iki yeni mesaj daha getirip tuğgenerale verdi. Bu anlarda Maltepe Askeri Lisesi'nin komutanı ve yardımcısı gelmişti. Hakan Sever'in talimatıyla onlar, önce benim odama geldi ardından karargahtan ayrıldılar" dedi.

ALBAY WHATSAPP GRUBUNDA FETÖCÜ GENERALLARİN İSİMLERİNİ VERMİŞ

Darbeye teşebbüs anında Albay Ümit Topaloğlu'nun, “FETÖ'cüler darbe yapıyormuş, TSK'ya sahip çıkmamız lazım" sözleriyle odasına geldiğini ifade eden Oksal Çelik, "Cep telefonundaki WhatsApp grubunda yer alan FETÖ'cülerin isimlerinin bulunduğu listeyi gösterdi" dedi. Darbe teşebbüs anlarında bile odasında evrak imzaladığını ileri süren Oksal Çelik, kendisinin suçlanmasının da kişisel husumete dayandığını ileri sürdü. Bazı albayları isim verip suçlayan Oksal Çelik, "Kim yapmış olabilir diye düşünüldüğü sırada benim adım gündeme gelmiş ve söylemişlerdir. Ben itham edildiğimi düşünüyorum. Darbe yanlısı ifadem ve söylemim olmadı. Televizyondan olayları takip ettik. Ordu komutanı bir kez olsun beni o gece ikaz etmedi. Ordu komutanının emirlerini yerine getirdim. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum" dedi.

Harekat merkezindeki hareketlerinin şüpheli olduğuna yönelik suçlamaları reddettiğini vurgulayan Oksal Çelik, "H.P. Albay, beni kötüleyip, şüpheli davrandığımı söyleyip ordu komutanına şikayet etmiş. Olaylara vakıf olamayan bir albayın yönlendirmesiyle, ordu komutanının talimatıyla gözaltına alındığımı düşünüyorum. Ben karargah santralini kapatmadım. Talimat vermedim. Bu iletişimi kısıtlamaktır. Darbecileri zora sokardı. Eğer destek vermek güvenlik kamerası sistemini kapatırdım. Maltepe Askeri Lisesi personeline talimat verdiği iddialarını reddediyorum. Memduh Hakbilen ve Hakan Eser'le birlikte hareket etmedim. Memduh Hakbilen'in bir saat 04.00'da gördüm. Bir de sabah gözaltına alındığında minibüste" dedi. Kimseye illegal bir faaliyet için emir vermediğini savunan Oksal Çelik, darbeci olmadığını, kimseden emir almadığını, FETÖ'ye karşı sempatisinin bulunmadığını anlattı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. yargılamanın, bir numaralı sanığı FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı. Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de yeraldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aramalardan görüntü.

Gelenlerin görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR (DHA)

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Emniyet ile zabıta arasında trafik protokulu imzalandı

ELAZIĞ'da il genelinde trafik ile ilgili olumsuzlukların çözümüne ilişkin, emniyet müdürlüğü ile belediye arasında trafik protokolü imzalandı. Protokol gereği bundan böyle belediye tarafından tahsis edilecek bir araçta, 1 trafik polisi ve ve 2 zabıta görevlisinden oluşacak trafik ekibi birlikte çalışacak.

Emniyet Müdürlüğü ile belediye arasında valilik binasında düzenlenen törene Vali Murat Zoroğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Emniyet Müdürü Doğan Cangül katıldı. Belediye başkanlığı ile emniyet müdürlüğü görev alanına giren il genelindeki trafik ile ilgili olumsuzlukların çözümüne ilişkin çalışmaların beraber yürütülmesi için iki kurum arasında protokol imzalandı. Söz konusu protokolde görev tanımı yapılarak çalışma esasları, zamanı ve sınırlarının, karayolları trafik kanunun 10'uncu maddesi, belediye kanunun 15'inci maddesi ve karayolları trafik yönetmeliğinin 16'ıncı maddesi olduğu belirtildi.

Belediye ve emniyet müdürlüğü arasında imzalanan protokolde, "Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir araçla 1 trafik polisi ve 2 zabıta görevlisinin katılımı ile ekip veya ekipler oluşturulması, olşturulan bu ekip tarafından aylık çalışma programının hazırlanması, yaya yolunu işgal eden her türlü engel ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, kavşak içlerinde, otobüs duraklarında ve parklanmanın yasak olduğu yerlerdeki hatalı parklarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması, ilçelerimizden ilimize yolcu taşımacılığı yapan araçların, belirlenecek noktalarda gerekli denetimlerin yapılması, her türlü öğrenci ve işçi servisi yapan araçlar, ticari taksi, toplu taşımada kullanılan minibüs ve özel halk otobüsleri ile ilgili gerekli denetimlerin yapılması, şehir merkezine girişleri yasaklanan veya izne tabi olan ağır tonajlı araçların denetimlerinin yapılması, il merkezinde girişlerinin yasaklandığı caddeleri kullanan servis araçlarının denetimlerinin yapılması, ana arterlerde trafik akımının yoğun olduğu saatlerde gerekli çalışmaların yürütülmesi" gibi maddeler yeralıyor.

Emniyet Müdürü Doğan Cangül, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, imzalanan protokolün kentte ilk olduğunu belirterek, "Bu gün Elazığımız da bir ilki gerçekleştirmek için bir araya geldik. Trafik akışını rahatlatmak yolların yolların kullanımının daha güvenli ve ehemmiyeti olmasını sağlamak için emniyetimiz ve zabıta müdürlüğümüz birlikte çalışma protokolünü imzalayacağız" diye konuştu.

Vali Murat Zorluoğlu ise, Elazığ'ın büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Valilik olarak emniyet müdürlüğümüz ve belediye başkanlığımız Elazığ'da daha rahat trafik akışının sağlanabilmesi için çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu günde bu çalışmaların bir parçası olan ilimizde trafik akışının daha süratli ve daha etkin bir şekilde yerine gerirebilmek için emniyet müdürlüğümüz ve belediyemiz arasında bir protokol imzalayacağız. İki kurumun güçlerini birleştirerek, trafik sorununun çözümü noktasında güç birliği sağlanacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salondan detay

Emniyet müdürü konuşma

Belediye başkanı konuşma

Vali konuşma

İmza töreni

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA)-

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Müsteşar Tekin'den öğrenciye müjde: Müfredat hafifletildi

ERZURUM'da eğitim- öğretimin ikinci yarıyıla başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin öğrencilere "Sizi belki en mutlu edecek şeylerden bir tanesi müfredatımız hafifletildi. Gereksiz, 'Seviyemizin üstünde' diyeceğiniz, birçok şey yeni müfredatta olmayacak. Daha hafif olacak" diye müjde verdi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın da hazır bulunduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ndeki ikinci yarı yıl başlaması nedeniyle düzenlenen törende Milli Eğitim Müsteşarı Doç.Dr. Yusuf Tekin, özellikle son 12-13 yılda Türkiye'de 50-60 kişilik kalabalık sınıflar bulunmadığını söyledi. Şimdi Türkiye ortalamasının 20'li rakamlarda olduğunu hatırlatan Yusuf Tekin, özellikle arazi ve imar sorunları nedeniyle 2010 yılında programa alındığı halde çivi çakılmadık atıl yatırımlar bulunduğunu belirtti. Daha sonra protokol ile birlikte Fen Lisesi'nin 9'uncu sınıfına giren Müsteşar Tekin, öğrencilerden kendilerini yetiştirmelerini ve çok çalışmalarını istedi. Yusuf Tekin, öğrencilere şunları söyledi: "Dersleriniz kadar önemli olan başka bir şey daha var. Siz sadece öğrenci değil, aynı zamanda bir insansınız. Gönlümüz istiyior ki her çocuğumuz okul derslerinin yanında yeteneklerine göre sosyal, sanatsal, sportif, kültürel herhangi bir aktivite ile ilgilensin. Biz Milli Eğtim Bakanlığının bu yeni dönemdeki en önemli çabalarından biri bu. Çünkü başarılı olmanız rahatlamanıza bağlı."

Öğrencilere gazeteleri okuyup okumadıklarını soran Müsteşar Yusuf Tekin, yaklaşık bir aydır Türkiye'de kamuoyunun ve özellikle öğretmenlerle eğitimcilerin müfredatı tartıştığını hatırlattı. Yeni müfredatın en önemli özelliğinin öğrencilere okul dışında yeteneklerini geliştirmeleriyle alakalı imkanlar sunacağına dikkati çeken Yusuf Tekin şöyle devam etti: "Bu günlük hayatımızda ne işimize yarayacak? Artık öğrendiğiniz her şeyin günlük hayatta nasıl ve nerelerde kullanacağınız, ne işe yarayacağını mutlaka müfredatın içerisinde göreceksiniz, öğreneceksiniz. Sizi belki en mutlu edecek şeylerden bir tanesi müfredatımız hafifletildi. Şimdi bu gereksiz, seviyemizin üstünde diyeceğiniz, bir çok şey yeni müfredatta olmayacak. Daha hafif olacak. Ama size kötü bir haberim var. Bu anlattıklarım sizi hiç ilgilendirmiyor. Biz 5 ve 9'dan başlayacağız önümüzdeki Eylül ayından itibaren. Siz 9, önümüzdeki sene 10'uncu sınıf olacaksınız. Mevcut müfredatımız la devam edeceksiniz. Ben hepinize hayırlı uğurlu başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Necmettin Erbakan Fen Lisesi binası

-Vali Seyfettin Azizoğlunun okula gelmesi

-Müsteşar Doç. Dr. Yusuf Tekinin'in okula gelmesi

-Müsteşar Doç. Dr. Yusuf Tekinin'in konuşması

-Müsteşar Doç. Dr. Yusuf Tekinin'in sınıfta öğrenciler ile konuşması

-Öğrencilerin müsteşara soru sorması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Fuhşa zorlanıp öldüresiye dövülen Kırgız kadın 35 gün sonra konuştu



KIRGIZİSTAN'dan garsonluk yapmak için geldiği Antalya'da fuhşa zorlanıp öldüresiye dövüldükten sonra da yol kenarına atılan 22 yaşındaki Melikan Nootieva, yaşama tutundu. 35 gündür hastanede tedavisi süren Nootieva'nın ilk sözleri "Anne, baba" oldu.

Melikan Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak için geldi. Arkadaşı aracılığıyla tanıştığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnmesi üzerine öldüresiye dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine atıldı.

3 KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Geçen 21 Aralık günü sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde fark edilen Melikan Nootieva, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Melikan Nootieva, 3 kez beyin ameliyatı geçirdi.

YOĞUN BAKIMDA 33 GÜN

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken 3 kez beyin ameliyatı olan Nootieva, 4 gün önce Beyin Cerrahi Kliniği'ndeki odasına alındı. 2 gün önce şuuru açılan kadının ilk iki sözleri "Anne, baba" oldu. Her geçen gün toparlanan Nootieva, ağız yoluyla beslenmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (cep telefonu)

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- Melikan Nootieva'dan görüntü

- Annesi ve diğer aile fertlerinden görüntü

Haber: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)-

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Karabük Üniversitesi'nde öğrencilere sıcak karşılama

KARABÜK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin ilk ders gününde öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Karabük Üniversitesi'nde ikinci dönemin ilk gününde öğrencilere çorba ikram edildi. Rektör Prof.Dr. Refik Polat, kampüs girişinde kurulan standın başına geçerek kazanlardaki çorbaları bardaklara doldurup öğrencilere verdi. Öğrencilerle sohbet eden Prof.Dr. Polat, dekanlar, akademik ve idari personele de çorba ikramında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, üniversite olarak ikinci dönemin başlangıcında sıcak bir karşılama yapmak istedikleri öğrencilere ve çalışanlara çorba ikramında bulunduklarını söyledi. Polat, şöyle dedi:

"Umarım 2’nci dönem öğrencilerimiz için hayırlı ve başarılı olur. Öğrencilerimizin başarıyı yakalamaları için sosyal imkanlarını iyileştirmek gerekiyor. Bunun için üniversite ve rektörlük olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Öğrencilerimize bu mesajı vermiş olduk. İnşallah bundan sonra her daim öğrencilerimizin yanındayız. Bundan sonraki günlerde de sabahları çorba ikramı yapmayı planlıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Prof. Dr. Refik Polat öğrencilere çorba ikramında bulunması

-Çorba içen öğrenciler

-Prof. Dr .Refik Polat’ın açıklaması

-Öğrencilerin açıklamaları

Dosya adı:krbrektordenogrencilerecorbaikrami

Süre:(03.06) Boyutu:(145 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/Karabük,(DHA)

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Uşak'ta FETÖ'den 13 kişi adliyede

UŞAK Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Şubat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uşak Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon yapıldı. 10'u akademisyen, 1'i mühendis, 1'i iç denetçi ve 1'i tekniker olmak üzere 2'si kadın 13 kişi gözaltına alındı. Biri kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen toplam 13 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandıkları belirlendiği ifade edildi. Şüpheliler bu sabah, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Şüphelilerden görüntü

- Şüphelilerin hastaneden çıkışı

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA)

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Buz tutan balık bendinde, çay içip, kayak yaptılar

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde bulunan ve yaz aylarında balıkların adeta uçarcasına zıplayarak akıntının tersine üreme göçü yaptığı Bendimahi Çayı üzerindeki balık bendi, kış aylarında da stres atmak isteyenlerin uğrak yeri. Bir grup vatandaş buz tutan balık bendinde kızaklarla kayıp, semaverden çay içti.

Bölgede sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkilerken, bir çok akarsuyun da buz tutmasına neden oldu. Soğuk hava nedeniyle yaz aylarında balıkların adeta ucarcasına zıplayarak akıntının tersine üreme göçü yaptığı Bendimahi Çayı da dondu. Yaz aylarında zıplayan balıkları izlemeye gelenlerin yerine, bu kez de aynı bölgeye kayak yapmak ve semever yakmak isteyenler geldi. Kızaklarla kayarak stres atan ve sıcak semaver çayı içen vatandaşlar, Bendimahi Çayı üzerinde bulunan balık bendinin her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Buz tutan nehrin üzerinde gezen ve kayak yapan vatandaşlardan görüntü.

-Veysel Aktaş ile röportaj

-Asma Köprünün altındaki buzlu nehrin üzerinde eğlenen vatandaşlardan görüntü.

-Yazın coşkulu aktığı Çağlayanın üzerinde gezen vatandaşlardan genel görüntü.

-Çağlayanın üzerinde semaver çayı

-Asma köprünün altında gezen vatandaşlardan görüntü

-Buz tutan nehirden asma köprüye tırmanarak köprüye çıkan vatandaşlardan görüntü.

-Asma Köprüden ve Çağlayandan görüntü.

Haber-Kamera: MURADİYE(Van), (DHA)-

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