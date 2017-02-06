Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    10°
    06 Şubat 2017 14:39
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Restoran cinayetinin zanlısı zırhlı araçla adliyeye sevkedildi

06 Şubat 2017 14:25

 

 

 


İbrahim AKTÜRK - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), sağlık kontrolü için öğle saatlerinde 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saral, yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılarak hastane önünde bekletilen zırhlı araca bindirildi. Saral, buradan Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada, Saral'ın üzerindeki çelik yelek dikkat çekti.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

UHİM, 2016'da dünyada yaşanan 'hak ihlalleri raporu'nu açıkladı
(Görüntülü Haber) UHİM, 2016'da dünyada yaşanan 'hak ihlalleri raporu'nu açıkladı
UHİM, 2016'DA DÜNYADA YAŞANAN 'HAK İHLALLERİ RAPORU'NU AÇIKLADI
(YENİDEN) RESTORAN CİNAYETİNİN ZANLISI ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
(Görüntülü Haber) Müsteşar Tekin'den öğrenciye müjde: Müfredat hafifletildi
(Görüntülü Haber)3 Bant Bilardo Dünya Kupası Bursa’da başladı
DHA YURT BÜLTENİ-7
(Görüntülü Haber) Babasının katilini öldüren zanlı zırhlı araçla adliyeye sevk edildi
EMO: Varlık Fonu ile kamu varlıkları ipotek edilecek
DHA YURT - Deprem felaketi sonrası Ayvacık'ta seferberlik (2)
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3508:0313:2516:0718:3519:56
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=