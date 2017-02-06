Denizlispor'da Tandoğan takımın başında

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'e verilen Ziraat Türkiye Kupası maçları arasının ardından cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'e verilen Ziraat Türkiye Kupası maçları arasının ardından cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Denizlispor'da ağır gribal enfeksiyon geçiren teknik direktör Ali Tandoğan'a haftasonu hastanede serum tedavisi uygulandı. Bugün takımın başında antrenmana çıkan Tandoğan, teknik ekipten rahatsızken yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Denizlispor, Evkur Yeni Malatyaspor'un stadı bakımda olduğu için rakibiyle İstanbul Vodafone Arena'da karşılaşacak. Yeşil siyahlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.