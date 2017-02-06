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(Görüntülü Haber) Afyon takım otobüsüne parke taşı atan taraftarlar adliyede

06 Şubat 2017 16:15

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYASPOR ile oynanan maç sonrası yola çıkan Afjet Afyonspor ekibinin otobüsüne parke taşları atarak, takımın sportif direktörünü yaralayan 5

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYASPOR ile oynanan maç sonrası yola çıkan Afjet Afyonspor ekibinin otobüsüne parke taşları atarak, takımın sportif direktörünü yaralayan 5 taraftar yakalandı. Saldırıyı yenilgi sonrası bir anlık öfke ile gerçekleştirdiklerini söyleyen 16 ile 21 yaşları arasındaki 5 Sakaryaspor taraftarı adliyeye sevk edildi. Sakarya'da dün oynanan Sakaryaspor-Afjet Afyonspor mücadelesinin ardından dönüş için yola çıkan Afyon ekibinin bulunduğu otobüse, D-650 Karayolu Geyve mevkiinde parke taşları atan taraftarlar, takımın sportif direktörü İbrahim Çelik'in yaralanmasına neden oldu. Afyon ekibinin 2-1'lik galibiyeti sonrası takım otobüsüne saldıran taraftarları yakalamak için çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 taraftarın kimliğini tespit etti. Şüpheli taraftarlar 19 yaşındaki H.A, 19 yaşındaki K.G, 21 yaşındaki B.B, 16 yaşındaki B.Y. ile 17 yaşındaki S.K. yakalandı. H.A'nın saldırının ardından kaçarken otobüsü taşladıkları üst geçitten atladığı, iki bacağında da çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Taraftarlar polis sorgularında kendilerinin de daha önce Afyon'da taşlandıklarını ifade ederek, saldırıyı yenilgi sonrası bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 taraftar daha sonra adliyeye sevk edildi.

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