Köpeği otomobile bağlayıp götüren sürücüye para cezası

AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da otomobilin dikiz aynasına iple bağladığı köpeği şehirlerarası yolda götüren sürücü bulundu. Sürücüye 526 TL para cezası uygulanırken,

AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da otomobilin dikiz aynasına iple bağladığı köpeği şehirlerarası yolda götüren sürücü bulundu. Sürücüye 526 TL para cezası uygulanırken, köpek ise bakımevine teslim edildi.

Afyonkarahisar- Konya karayolunda geçen cuma günü bir kişinin otomobile bağladığı köpeği koşturduğu ihbarını alan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Köpek ve köpeğin bağlandığı aracın bölgeden ayrılmış olması üzerine ihbarcının verdiği plaka araştırılmaya başlandı.

Olayı, Konya köprülü kavşağı yakınlarında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ortaya çıktı. Bu görüntü, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin (SOHAYKO) sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntü kısa sürede binlerce kez görüntülenirken, yüzlerce yorum aldı. Görüntüye yorum yapanlar köpeği bu şekilde götüren kişinin cezalandırılmasını istedi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu araç sürücüsünün bulunarak cezalandırıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde günlük olarak yayımlanan yerel gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında 'Hayvana eziyete büyük tepki' başlığı ile yayımlanan haber ve görüntülerle ilgili olarak gerekli işlemler yapılmıştır. Söz konusu habere konu olan olayla ilgili gerekli inceleme yapılmış, olayın gerçekleşmesine sebep olan ve aracı kullanan kişiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi çerçevesinde 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak' suçundan dolayı aynı kanunun 28'inci maddesi gereğince 526 TL idari para cezası verilmiştir. Görüntü ve fotoğraflarda yer alan köpek söz konusu kişiden alınarak Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Bakımevi'ne teslim edilmiştir."

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