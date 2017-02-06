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Polisi şehit edeni azmettiren, yakalandı

06 Şubat 2017 17:57

Fatih KARAÇALI/ ADANA, (DHA) - ADANA'da korsan gösteriye müdahale sırasında kalabalık grup arasından açılan ateşle polis memuru 22 yaşındaki Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde azmettirici

Fatih KARAÇALI/ ADANA, (DHA) - ADANA'da korsan gösteriye müdahale sırasında kalabalık grup arasından açılan ateşle polis memuru 22 yaşındaki Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde azmettirici olarak aranan Zeki Binici, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Çukurova Caddesi üzerinde 6 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği korsan gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara girerek kaçarken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerinden Mustafa Yeli, karanlık sokaktan açılan ateşle yaralandı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Mustafa Yeli, şehit oldu.
Şehit polis memurunun katil zanlılarını yakalamak için çalışma sürdüren TEM ekipleri, geçtiğimiz yıl aralık ayında aralarında silahı kullandığı belirlenen 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek'in de bulunduğu 39 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Sedat Şimşek, silahı örgütün mahalle sorumlularından Zeki Binici'den aldığını iddia etti. İfadesinde Zeki Binici'yi suçlayan Şimşek, "Silahı verdi. Daha sonra polisi gösterip 'gebert onu' diye işaret etti. Ben de ateş açtım" dedi. Geniş güvenlik önlemi altında Şimşek ile birlikte adliyeye sevk edilen 39 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
Polisin şehit edilmesi olayında silahı verip azmettirdiği iddiasıyla aranan Zeki Binici, 18 Ocak'ta TEM ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan ve 19 gün sorgulanan Binici, azmettirici suçlamasını kabul etmedi. İfadesi tamamlanan Zeki Binici, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan Binici, çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi. Şüpheli, götürüldüğü adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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