CHP eski İzmir Milletvekili kurtarılamadı

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)-CHP eski İzmir Milletvekili, 60 yaşındaki Enver Öktem, Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)-CHP eski İzmir Milletvekili, 60 yaşındaki Enver Öktem, Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

CHP'den 2002 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilen evli ve 1 çocuk babası Enver Öktem'in kullandığı 35 GA 7234 plakalı otomobil, Ankara Bağlıca Bulvarı'nda belediye otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Öktem ağır yaralandı. Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırılan Öktem burada kurtarılamadı. Öktem, DİSK Genel Başkan Yardımcılığı ve OLEYİS Genel Başkanlığı yapmıştı. Bir dönem milletvekilliği yapan Öktem görevi bitince Ankara'da restoran işletmeye başladı. Yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkan adaylığına hazırlanan Öktem için yarın saat 11.00'de TBMM'de tören yapılacak. Öktem'in cenazesi Karşıkaya Cami'nde öğle namazı ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

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