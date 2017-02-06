CHP'li Sındır'dan Bergama'dan referandum çalışması

Oben ULU / BERGAMA (İzmir) (DHA)- CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, referandum çalışmalarına İzmir'in Bergama İlçesi'nden başladı. Sivil toplum kuruluşları

Oben ULU / BERGAMA (İzmir) (DHA)- CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, referandum çalışmalarına İzmir'in Bergama İlçesi'nden başladı. Sivil toplum kuruluşları ile buluşan, esnafı ziyaret eden Sındır, kahvehanelerde vatandaşla bir araya geldi.

İlk olarak Bergama Belediyesi'ne ait Kleopatra Ilıcası Sosyal Tesislerine gelen Sındır'ı, burada Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç ve CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci Şimşek karşıladı. Daha sonra Bergama'da bulunan STK, sendika ve oda temsilcileriyle, referandum ile ilgili kısa bir toplantı yapıldı. Ardından Bergama CHP İlçe Başkanlığına gelen CHP Genel Sekreteri Kamil Sındır, burada partililerle görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan toplantılarda anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve referandumu değerlendiren Sındır, "Yapılacak olan referandum bir parti meselesi değildir. Bu bir memleket meselesidir. Cumhuriyet ve demokrasimiz ile ilgili bir meseledir. Ülkenin birliği, bağımsızlığı ve geleceğiyle ilgili bir meseledir. Çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakmak istediğimizle ilgilidir" dedi.

Referandum sürecinde sadece Türk Bayrağı taşıyacaklarına vurgu yapan Sındır, "Tüm vatandaşlarımıza anayasa değişikliğinin olumsuzluklarını anlatacağız. Bu asla ve asla CHP'nin bir mücadelesi değildir. Topyekun milletin meselesidir. Çünkü bu bir rejim değişikliğidir. Yapılmak istenen değişiklikle, yasama, yürütme ve yargı ortadan kalkıyor. Kuvvetler ayrılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin var olması, devam etmesi için gereklidir. 15 yılda AKP ne istedi de yapamadı. Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ben halkımızın buna müsaade edeceğini düşünmüyorum" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci Şimşek ile birlikte Bergama esnafını gezen Sındır, düzenlenen kahvehane toplantılarına da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Anayasa değişikliğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.



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