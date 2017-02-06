Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    14°
    06 Şubat 2017 20:00
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) Cezaevinden firar eden tutuklu yakalandı

06 Şubat 2017 19:01

Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL'da cezaevinden firar ederek taksi ile İzmit'e gelen T.B. polisin takip ettiğini anlayınca araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı. Polis, T.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.İstanbul Ümraniye'de bulunan bir cezaevinde çeşitli suçlardan tutuklu bulunan T.B. firar etti. T.B., İstanbul'dan bir taksiye binerek İzmit'e gelirken, ihbar üzerine plakası bildirilen taksi takibe alındı. Taksi adım adım takip edilirken, Otogar kavşağına gelindiğinde T.B. polisleri fark edince, aracı durdurdu. Araçtan inen T.B. koşarak kaçmaya çalışırken peşine düşen polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bekirdere Polis Merkezi'ne götürüldü.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Ölümü göze alan sağlık ekipleri, kanamalı gebenin hayatını kurtardı
DHA YURT- Ölümü göze alan sağlık ekipleri, kanamalı gebenin hayatını kurtardı
(Görüntülü Haber) Kadın çantalarını kapkaç yapan 4 kişi yakalandı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiyenin çalışmasıyla kurtuldu
Hırsızlık zanlısı 33 kez serbest kaldı
IŞİD Türkmen köyünün batısına saldırdı
Kahvehanede öldürüldü
İki kardeş silahlı soygundan tutuklandı
Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
(Görüntülü Haber) Markette silahlı soygun
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3508:0313:2516:0718:3519:56
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=