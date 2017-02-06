Kahvehanede öldürüldü

Gökay ÖZALP/MENEMEN (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen İlçesi'ndeki bir kahvehanede otururken, 20 yaşındaki Ali Tanısıcı tarafından pompalı tüfekle vurulan 19 yaşındaki Osman

Gökay ÖZALP/MENEMEN (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen İlçesi'ndeki bir kahvehanede otururken, 20 yaşındaki Ali Tanısıcı tarafından pompalı tüfekle vurulan 19 yaşındaki Osman Sepetçi öldü, 20 yaşındaki Doğanay Tuna yaralandı.

Olay, geçen cuma günü saat 15.30 sıralarında, Kazımpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Ali Tanısıcı , kahvehanede iskambil oynayan Osman Sepetçi ile askerden izne gelen Doğanay Tuna'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Başından yaralanan Sepetçi ve Tuna kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman Sepetçi'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Doğanay Tuna ise ambulansla İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviyi alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Ali Tanısıcı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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