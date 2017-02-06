IŞİD Türkmen köyünün batısına saldırdı

Ahmet Haşim Muhtaroğlu/Tuzhurmatu-Irak, 6 Şubat (DHA)- Terör örgütü IŞİD Irak'ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinin 25 km batısında yer alan Deraviş köyündeki
Ahmet Haşim Muhtaroğlu/Tuzhurmatu-Irak, 6 Şubat (DHA)- Terör örgütü IŞİD Irak'ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinin 25 km batısında yer alan Deraviş köyündeki gölde avlanan balıkçılara saldırdı.
Saldırıda gölde bulunan 4 Türkmen avcının 2'si yaralandı diğer 2'sinden hala haber alınamıyor. Akşam üzeri gerçekleşen saldırı sonrası bölgeye giden Irak ordusuna ait askeri konvoy da bombalandı. Yol kenarına döşenen mayınlar konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tuzhurmatu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.