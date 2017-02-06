Kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiyenin çalışmasıyla kurtuldu

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde yamaçta kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde yamaçta kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Tosya'da hayvancılıkla uğraşan Ahmet Arslan’a ait keçi, ahırdan kaçarak Metal Sanayi mevkisinde tepeye tırmandı. Yamaçta kayalıklarda mahsur kalan keçiyi görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi halat yardımıyla uçuruma inerek keçinin bulunduğu yere ulaştı. İtfaiye erinden ürken keçi yamaçtan yukarıya kendisi tırmanarak kurtuldu. Keçi sahibine teslim edildi.
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