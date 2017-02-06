(Görüntülü Haber) Çanakkale'de deprem sonrası çadırkent kuruldu

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KIRIKKALE
KIRKLARELİ
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06 Şubat 2017 21:40
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DÜZCE
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ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
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GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
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TUNCELİ
UŞAK
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YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
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