DHA YURT BÜLTENİ-15



Yüksekova'da PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ve polisin ortak operasyonunda PKK'nın bir üst düzey bir yöneticisini yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ve Jandarma'nın bugün ilçede yaptğı operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesinde Gri' kategoride yer alan İ.V.'nin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan İ.V. ile ilgili Hakkari Valilği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "6.2.2017 günü saat: 16.00 sıralarında hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler Listesinde Gri" kategoride yer alan, İ.V. isimli şahsın İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde saklandığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

HAKKARİ, (DHA)

=======================================

Muş’ta FETÖ/PDY'den 24 tutuklama



Muş’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 24 kişi tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili olarak geçen 28 Ocak günü Muş merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kentte görev yapan emniyet mensuplarından sorumlu 6 sözde mahrem imam ile Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, polis memurundan oluşan toplam 36 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada sözde mahrem imamların, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, örgütün haberleşme programı ByLock üzerinden polislere, 'Askere direnmeyin, Meslektaşlarınızı saf dışı bırakın' talimatı verdiği ileri sürüldü. Meslekten atılan 18 eski emniyet personeli ile birlikte 6 sözde mahrem imam olmak üzere 24 şüpheli yapılan ilk sorgunun ardından tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol kararıyla, 8 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı.



Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ, (DHA)

========================================

FETÖ'nün Manisa hesabında 20 milyon ele geçirildi

Manisa'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans kaynağı olduğu gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan Bank Asya'nın Manisa Şubesi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminden üç gün sonra açılan hesapta 20 milyon TL ele geçirildi. Ayrıca Manisa'da mal varlığına tedbir konulan 90 kişinin de hesaplarının incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kapatılan Bank Asya'nın Manisa Şubesi'nde 15 Temmuz'dan 3 gün sonra açılan ve FETÖ'ye ait olduğu iddia edilen bir hesap tespit ederek incelemeye aldı. Örgüte maddi destek için açıldığı tespit edilen hesapta ele geçirilen 20 milyon TL adli emanete alındı. Paranın daha sonra hazineye aktarılacağı öğrenildi.

Öte yandan polisin FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin de banka hesaplarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

============================================

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 22 polis tutuklandı



Elazığ'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 eski emniyet personelinden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ soruşturmasında daha önce ihraç edilen emniyet personeline yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 22'sinin tutuklandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir oldukları için kamu görevinden ihraç edilen ve aralarında Bylock kullanıcıları da bulunan eski 35 emniyet mensubuna yönelik 26 Ocak 2017 tarihinde yapılan eşzamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 33 şüpheli 6 Şubat 2017 tarihinde adliyeye sevk edilmiş olup çıkarıldıkları mahkemece 8’i rütbeli 22 şahıs tutuklanmış, 3’ü rütbeli 11 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır" denildi.

ELAZIĞ, (DHA)

=============================================

Ölümü göze alan sağlık ekipleri, kanamalı gebenin hayatını kurtardı

Diyarbakır Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda 4 aylık gebe bir kadın, durumu fenalaşması üzerine, 4 kişilik sağlık ekibi helikopter ambulansla ölümü göze alarak pisti olmayan ve tamamiyle karla kaplı bir tarafı uçurum olan dağlık alana iniş yaptı. İlk müdahaleyi köyde yaptıkları gebe Fener Aslan ve kocası Hediyetullah Aslan'ı alarak Diyarbakır'daki hastaneye yetiştirdi. Aynı sağlık ekibi daha önce de aldığı hamile bir kadına havadayken doğum yaptırmıştı.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayı içerisinde yine Kulp İlçesi'nden aldıkları hamile bir kadına, helikopter havadayken doğum yaptıran, Dr. Özgür Korkmaz, sağlık perseni Cemil Sevdirir, Kaptan Pilot Nedim Güngör, Kaptan Pilot İlhan Güler bukez de 4 aylık gebe bir kadının hayatını kurtardı. Kulpa İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda 4 aylık gebe Fener Aslan'ın 2 gün önce kanamasının başlaması üzerine fenalık geçirdi. İlçe sağlık müdürlüğüne haber verilmesi üzerine harekete geçen ambulans ve sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolundan mezraya ulaşamadı. 2 gün süren çalışmlara rağmen Guznak Mezrası'na ulaşılamaması üzerine Sağlık İl Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bunun güzerine bugün Dr. Özgür Korkmaz, sağlık perseni Cemil Sevdirir, Kaptan Pilot Nedim Güngör, Kaptan Pilot İlhan Güler'den oluşan sağlık ekibi helikopter ambulans ile kanamalı gebe kadını almak üzere havalandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle helikopterin iniş yapacağı alan bulamayan helikopter pilotları, bir süre sonra ölümü göze gelerek mezra yakınlarına zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Hava ambulansının geldiğini gören mezra sakini de kanamalı gebe kadını bir battaniyeye sararak, dik dağ yamacına inen helikoptere kadar yaklaşık 500 metre taşıdı. Sağlık merkezlerinin ilk müdahalesinin ardından durumu kritik olan kanamalı gebe kadın Fener Aslan ve eşi Hediyetullah Aslan ile birlikte helikoptere alınarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ulaştırdı. Burada muayene edilen Fener Aslan'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam edildiği belirtildi. 8 çocuk babası Hediyetullah Aslan ise eşinin 2 günden beri çok kan kaybettiğini belirterek, "İki gün önce yetkililerden yardım istemiştik. Ancak yol karla kapalı olduğu için ambulans mezraya gelemedi. Allah razı olsun helikopter sağlık ekibi, hayatlarını bizim için tehlikeye attı. Onlara çok teşekkür ederim. Eşimi kurtardılar, Allah razı olsun onlardan" dedi. Dr. Özgür Korkmaz da, hasta kadınla ilgili kendisine bilgi verildiğini ve duruma hakim olduğunu belirterek, "Vaka bize iletildiğinde hava şartları kötüydü. Ancak 1 saat sonra havanın açılmasından sonra gidebileceğimizi söyledik. İl Komuta Merkezi kara ambulansın köye gidemediğini aktardı. Biz de bunun üzerine yerin kordinatını istedikten sonra kalkış yaptık. Hem kış koşulları, hem de yaz aylarında bile o bölgeye araçların gitmesi bile zordur yollar patika olduğu için. Kara ambulansları yazın bile gitmekte güçlük çekiyor. Kış şartlarında yolların karla kapanmasından dolayı kara ambulansların ulaşamadığı yerlere bize haber veriyorlar. Hasta gebe ve kanamalı olduğu için, kara ambulansların ulaşmamasından dolayı hasta hayatını kaybedebilirdi. Ancak biz yaklaşık 40 dakikada hastaya ulaşabildik. Mezrada ilk müdahalesini yaptıktan sonra hava ambulansına alıp, Diyarbakır'a getirdik. Hastaya ilk ulaştığımızda hasta, yarı baygın haldeydi. Ama biz ilk müdehalesini yapıp, naklini sağladık. Bebeğin durumunu bilmiyorum ama annenin sağlık durumu iyi. Gittiğimiz yer Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü'nün mezrası. Mezrada sadece 1-2 tane ev var. Tamemen dağın yamacında olan bir yer. İniş yerinin olmadığı, yani bir tarlanın bile olmadığı bir yer. İniş yaptığımız yerin bir tarafı uçurum, diğer tarafı ise dağlık. Çok dar bir alanda, büyük bir risk alarak, ekip olarak adeta hayatımızı tehkiye atarak inişi gerçekleştirdik. Oraya gitmiştik, artık geri dönmek istemiyorduk. Aslında bir ara geri dönmeyi de düşündük. Çünkü iniş yeri yoktu. İndiğimiz yere de aslında iniş yeri diyemeyiz. Ekip olarak hayatımızı riske atarak, bu görevi gerçekleştirdik. Bir canı kurtadığımız için mutlu ve gururluyuz. İyiki de gittik oraya" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Hastanın battaniyeye sarılı olarak taşınması

-Hastanenin ambulansa konuluşu

-Helikopterden çekilen dağlık alan görüntüsü

-Gebe kadının hastanedeki görüntüsü

-Dr. Özgür Korkmaz'ın konuşması

-Koca Hediyetullah Aslan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)



===================================

Kahta’da alacak kavgası: 2 yaralı



Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde, iki grup arasında çıkan tabancalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 63 yaşındaki Abuzer Öner ve 55 yaşındaki Muhamet Turanlı yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Öner ve Turanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis, tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)-

============================================

İki kardeşe silahlı soygundan tutuklama

Aydın'ın Nazilli İlçesinde, bir marketteki iki kasiyeri pala ve tabanca ile etkisiz hale getirip, kasadaki 600 lirayı alarak kaçan O.A. (Oğuzhan Altınkaynak) (16) ve M.A. (Metincen Altınkaynak) (18) polis tarafından Buharkent ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi, 61 Sokak'taki bir süpermarkette dün (Pazar) saat 09.00 sıralarında elektrikli bisiklet ile gelen O.A. elindeki pala ve M.A. ise tabancayla iki kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Kasadaki 600 lirayı alan iki kardeş, bir taksiye binherek kaçtı. Market çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, iki kardeşin trenle Denizli'ye gittiğini

tespit etti. Polis, treni Buharkent İlçesinde durdurup, O.A. ve M.A.'yı gözaltırna aldı. İki kardeşin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullandıkları pala ve tabanca ile marketin kasasında aldıkları 600 lira para ele geçirildi. Nazilli'ye getirilen iki kardeş, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

- Soygun anı güvenlik kamerası görüntüsü

- İki kardeşin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, (DHA)