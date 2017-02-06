Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    14°
    06 Şubat 2017 21:41
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

DHA YURT - Depremden zarar gören yukarıköy'e çadır kent kuruldu

06 Şubat 2017 21:21

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesinde en çok zarar gören Yukarıköy'e Kızılay ve AFAD işbirliğiyle çadır kent

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesinde en çok zarar gören Yukarıköy'e Kızılay ve AFAD işbirliğiyle çadır kent kuruldu.

Gürpınar açıklarında bugün saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 12 köyde toplam 300'e yakın ev zarar gördü. Çanakkale Valiliği tarafından zarar gören 12 köyde çalışma yapılması için kriz masası kuruldu. Kızılay ve AFAD ekiplerince bölgeye kurulacak çadır kent için alan seçimi yapılıp çalışmalara başlandı. Depremde en çok zarar gören Yukarıköy'e gönderilen çadırlar AFAD ve Kızılay ekiplerince kurularak hazır hale getirilirken, ayrıca bölgede aşevi de oluşturuldu. İl Özel İdaresi tarafından köye kurulan ikram çadırı hizmet vermeye başlarken köyde 1 de çadır hastane kuruldu. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından uydu haberleşme sistemi aracı bölgeye konuşlandırıldı. İzmir Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri de bölgeye gelerek olası sorunlara karşı hazır bekletiliyor. İnsani Yardım Derneği (İHH) Bursa Şubesi ekipleri de deprem bölgesine gelerek yapılacak çalışmalarda görev almaya başladı. Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 12 köydeki gebeler, yeni doğum yapan ve küçük çocuğu bulunan kadınlar Ayvacık Devlet Hastanesi ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.

Deprem bölgesine gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hasar gören 12 köyde inceleme yaptı. Ardından depremin en çok zarar gördüğü Yukarıköy'e gelen Dr. Kerem Kınık, "Ayvacık bölgesinde 11 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 180 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Şuanda AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı. Ayvacık'ın etkilenen bu köyü ve 11 köyünde çadır ve battaniye vereceğiz. Önümüzdeki günler içerisinde de AFAD koordinasyonunda burada konteynır kent kurulacak. Burası yoksul bir bölge. Emeğiyle geçinen Yörük Türkmenlerinin bulundukları bir yer. Çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanımıza elimizi uzatalım. Evleri yıkıldı. Hayvanları telef oldu. Geçimlik malzemeleri hasar gördü. Dolayısıyla bu insanlarımıza hem biz Kızılay olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------

- Kurulan çadır kentten görüntü



- Kerem Kınık'ın açıklamasından görüntü



- Yemek dağıtımından görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Kosova cumhurbaşkanı kayak yaparak stres attı
Afyon takım otobüsüne parke taşı atan taraftarlar adliyede (2)
MHP Safranbolu yönetiminde 8 kişi istifa etti
(Görüntülü Haber) Eski belediye başkanına terör gözaltısı...
Eski belediye başkanına terör gözaltısı...
DHA YURT BÜLTENİ-15
ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA TERÖR GÖZALTISI...
Samsun'da DEAŞ şüphelisi 12 kişi adliyede (2)
(Görüntülü Haber) Çanakkale'de deprem sonrası çadırkent kuruldu
Yüksekova'da PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3508:0313:2516:0718:3519:56
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=