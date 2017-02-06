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Sivas'ta FETÖ'den 6 eski polis daha tutuklandı

06 Şubat 2017 22:18

Gökhan CEYLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 6 eski polis çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gökhan CEYLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 6 eski polis çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., C.A., K.H., M.S., K.Y., ve C.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 35'e çıkarken, gözaltındaki 9 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Firari olan 10 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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