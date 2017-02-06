DHA YURT BÜLTENİ - 17

Art arda depremlerle sarsılan Ayvacık beşik gibi (4)

Art arda depremlerle sarsılan Ayvacık beşik gibi (4)

DEPREMZEDELER ÇADIR KENTE YERLEŞTİRİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde art arda gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hasara neden olduğu evlerde yaşayan mağdur vatandaşlar Yukarıköy Futbol Sahası içinde kurulan çadır kente yerleştirildi. Ayvacık İlçe Merkezi'nde ve çevre mahallelerde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Depremin yol açtığı hasar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen köylüler ile gün boyu devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar akşama kadar köyün okul bahçesinde vakit geçirdi. Kızılay, TEDAŞ, AFAD ve Çanakkale Valiliği vatandaşların gece mağdur olmamaları için hazırlık yaptı. Köyün hemen yanındaki futbol sahasına ilk olarak TEDAŞ ekiplerince elektrik direkleri dikilip aydınlatma sağlandı. Ardından da AFAD'a ait çadırlar kuruldu. Okul bahçesinde oluşturulan aşevinde yemeklerini yedikten sonra depremzedeler kurulan çadırlara yerleştirildi. Bu sırada dışarıda kalma korkusu yaşayan bazı depremzedeler çadır kapmak için birbiriyle yarıştı. Çadırlara yerleşen depremzedeler, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan razı olsun. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şu anda rahatımız iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Dışarıda kalmadık" dedi.

8 YARALIDAN 5'İ TABURCU EDİLDİ

Depremle ilgili son bilgileri aktaran Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre Ayvacık İlçemizin 13 köyü etkilendi. Depremde zarar gören toplam 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut, 31 ahır ve depo tespit edilmiştir. Can kaybımız yoktur. 8 yaralı vatandaşımızın 5'i taburcu edilmiştir. 3 vatandaşımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" diye konuştu.

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, "İlk saatten beri arkadaşlarımızın hepsi buraya geldi. Çevre illerden de arama kurtarma ekiplerimizi buraya sevk ettik. İhtiyaç kadar çadır, duş ve tuvalet konteynırları gelecek. Koordinasyon TIR'ımızı buraya konuşlandırdık. Bir de vatandaşlarımıza uyarım olacak. Kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Artçılarımız devam ediyor. Yapı stokumuz kötü. Geleneksel ve kerpiç taşlarla evler yapılmış. Çok az bir deremde bile zarar görebilir. Biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler" dedi.

Öte yandan Ayvacık ilçe merkezi ve köylerinde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (Salı) 1 gün süreyle eğitime de ara verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çadır kente giren depremzedelerden görüntü

- Depremzedelerin konuşmasından görüntü

- Vali Orhan Tavlı'nın açıklamasından görüntü

- AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden'in açıklamasından görüntü

- Çadır içinde kalan depremzedelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)

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Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü evinde öldürüldü

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Murat Bildik, evinde kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 20.40 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Barar Sokakta bulunan Bildik Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen 1 kişi, Bildik Apartmanın önüne gelip, binanın önünde duran kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik'in, kaçıncı katta oturduğu sordu. Adresi öğrenen saldırgan Murat Bildik'inoturduğu ikinci kata çıkıp zili çaldı. Ardından da kapıyı açan Murat Bildik'e tabancayla iki el ateş açıp kaçtı.

KAPIYI AÇINCA ATEŞ ETTİ

Mermilerden biri Bildik'in başına, biri de duvara isabet etti. Bildik kanlar içinde yere yığılırken, saldırganda kaçtı. Silah sesini duyan ailesi, ambulans çağırıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Bildik yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay

- Genel ve detay

- Murat Bildik'in vesikalık fotoğraf

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ-KONYA,(DHA)

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Sivas'ta FETÖ'den 6 eski polis daha tutuklandı

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 6 eski polis çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., C.A., K.H., M.S., K.Y., ve C.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 35'e çıkarken, gözaltındaki 9 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Firari olan 10 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Haber: Gökhan CEYLAN/SİVAS,(DHA)

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Kuş avlarken kendini vurdu

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde, arkadaşı Ali K. ile birlikte kuş avlamaya giden Ali Karataş (41), tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Ali K. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Hisar Mahallesi'ndeki çilek seralarının bulunduğu alanda meydana geldi. Çilek alım satım işiyle uğraşan Ali Karataş, aynı işi yapan arkadaşı Ali K. ile kuş avlamak için çilek seralarının bulunduğu alana geldi. İddiaya göre, Ali Karataş tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Arkadaşı Ali K.'nin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından talihsiz adamın cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırdı. Karataş'ın arkadaşı Ali K. gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cem ULUCAN/AYDIN,(DHA)

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